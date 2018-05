Acostarse con comunistas

Harvey Weinstein se entrega y Morgan Freeman se une a la lista de guarros habituales. Delincuentes o no, lo de algunos hombres con el sexo es de traca (o de tranca). Y da igual el presente, el futuro o el pasado. Willam Stadiem ha publicado 'Madame Claude: su mundo secreto de placer, privilegio y poder'. Ahí cuenta que John F. Kennedy se había fijado en Anouk Aimée al verla en 'La dolce vita' y quiso quedar con ella a través de Madame Claude. La actriz dijo que no pensaba quedar con un «belicista pueril» (acababa de producirse la invasión de bahía de Cochinos). La proxeneta le buscó una jovencita parecida a la cursi de Jackie Kennedy y la vistió como esta iba a ir en el baile de Versalles con De Gaulle. Madame Claude también mandaba mujeres al Shah de Persia. Una vez envió a Teherán una que se había hecho comunista radical y al llegar se lo contó a él, que la devolvió: «No me puedo acostar con una comunista». Ciudadanos tampoco puede.