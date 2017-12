A VER SI NOS ACLARAMOS

Tratando de comprender ese curioso cruce de afinidades que se ha producido en la Comunitat en las últimas semanas, y que ha llevado a que PSPV, Compromís y hasta los sindicatos defiendan el papel de la patronal empresarial, y a que el PP valenciano proponga el cambio de una ley que puede beneficiar a Intersindical, el sindicato cercano a los nacionalistas -y que en cambio Oltra rechaza-, uno llega a la conclusión que detrás de ese debate sobre la reforma de la financiación y esa 'trascendental' manifestación del pasado 18 de noviembre se esconden más cosas que un mero enfado entre la cúpula empresarial y la presidenta de los populares de la Comunitat, Isabel Bonig. Porque ese razonamiento de la patronal que se vendría a resumir en que con más financiación autonómica el Gobierno valenciano tirará de chequera para poner en marcha proyectos e infraestructuras, reactivará la economía de la Comunitat y las empresas valencianas se verán beneficiadas... pues tiene bastante de cuento de la lechera. La nueva financiación, que algún día la habrá, aún tardará bastante en llegar. Y eso admite poca discusión. El Gobierno valenciano da por hecho que recibirá 1.300 millones de euros adicionales, aunque a uno le cuesta ver que el Estado vaya a renunciar a parte de sus ingresos para que las CC AA. tengan más (y la actividad económica no dará para más allá de 5.000 ó 6.000 millones adicionales). Pero pongámonos buenistas como ZP. Incluso en el caso de que sea así, difícilmente esos ingresos adicionales podrán dirigirse a algo que no sea Sanidad, Educación o Servicios Sociales. No me imagino a Montoro, y mucho menos a Bruselas, permitiendo que los Gobiernos regionales -de esos que a Madrid tanto le gustaría suprimir- comience a gastar alegremente el dinero como si las vacas gordas hubieran venido para quedarse. De manera que si los nuevos fondos tienen que dedicarse a una administración que se suponía que iba a adelgazar y que con el Botánico ha recuperado la tendencia a la sobredimensión -desde ayer una dirección general más-, resulta poco probable que la actividad económica real, la que no tiene que ver con el gasto corriente de las empresas públicas, note demasiado la mejoría. Me consta que a Salvador Navarro se le ha explicado esta incoherencia. Y pese a ello, sigue en esa luna de miel con el Consell de Puig y Oltra. Él sabrá los motivos. Siempre le quedará la opción de consultar con Ciudadanos. Ya saben, ese partido que es capaz de apoyar una cosa -la quita de la deuda- y la contraria -rechazarla de plano-, con apenas unas horas de diferencia. Leo que ya apremian a Toni Cantó a hacerse con el mando del partido en la Comunitat antes de que sea tarde. Más le vale no perder ni un día de tiempo. A ver si nos aclaramos.