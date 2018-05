ACERTAR CON EL FINAL

En cualquier actividad artística, creativa, el acabado final, el remate de la obra, es esencial. Pensemos por un momento en una falla, un monumento que debe combinar no sólo el ingenio y la gracia sino una composición equilibrada y ajustada a los cánones estéticos. Pero si no está bien pintada se quedará sin premio. En muchas películas ocurre algo parecido, el director cuenta bien la historia, consigue mantener el interés del espectador pero hacia el final se le nota que se ha quedado sin ideas, que no sabe cómo terminar, y lo estropea. Y qué decir de muchas novelas, libros de ochocientas o novecientas páginas (creo que fue Eco el que dijo que el ordenador había hecho mucho daño a la literatura), con descripciones meticulosas hasta la náusea, con la narración de sueños con todo lujo de detalles, como los de Cartarescu en 'Solenoide' (mi nuevo récord de abandono de un libro, en la página 589, completamente extenuado), y que en las últimas treinta o cuarenta pretenden dejarlo todo atado y bien atado, como ese terremoto de la mascletà mal sincronizado, excesivo, desacompasado. Hay que pensar bien los finales porque, no nos equivoquemos, son los que dejan un regusto dulce o amargo, una sensación agradable o incómoda, una impresión de éxito o fracaso. El domingo pasado, tras perder en el Ciutat de València, una periodista preguntaba a Busquets qué había pasado, cómo había sucedido algo así, y el centrocampista respondía como podía, ponía excusas, bueno... es que mira... como ya somos campeones... pero la informadora seguía, y ahora qué, qué va a ocurrir, a lo que finalmente el futbolista tuvo que recordarle que es que el Barcelona ha ganado este año la Liga y la Copa del Rey. Nadie lo diría, la sensación es que la temporada del Barça ha sido mala, y todo por un partido. Increíble. El Atlético de Madrid, tras ganar la Europa League, vuelve al escaparate de los modelos de éxito, aunque a la competición B llegó tras ser eliminado de la A. Y el Real Madrid, que ha hecho una Liga pésima y fue eliminado en la Copa por el Leganés, puede acabar siendo el triunfador si como es previsible le gana al Liverpool. ¿Usted lo entiende? Yo tampoco. El caso es que a nadie debe entonces sorprender que el extraño final de competición que viene protagonizando el Valencia -tras prácticamente certificar la clasificación para la Champions el día que venció al Sevilla- lleve a algunos fans de Don Pésimo a un estado semicataléptico más propio de un lunes por la mañana que de un viernes por la noche. Hace tres temporadas, cuando se consiguió el objetivo a cinco minutos de acabar el último partido en Almería, había más alegría, más satisfacción, más orgullo. Y es que en el fútbol los buenos finales necesitan emoción. Tal vez en los artículos de opinión también sea necesario.