Las aceitunas, la PAC y la 'Farm Bill' Tras la imposición de aranceles a la exportación española se ha llegado a cuestionar las ayudas agrícolas europeas, cuando las de EE UU son superiores VICENTE LLADRÓ Sábado, 2 diciembre 2017, 09:52

El honor patrio está de nuevo en trance de verse mancillado porque Estados Unidos ha impuesto un arancel aduanero (de entre el 2,31% y el 7,2%) a las aceitunas de España. Este es el problema inmediato, pero el temor abarca enseguida a muchas otras cosas, por si a la Administración Trump le da por extender sus nuevos aires proteccionistas a otros artículos que vendemos a aquel país, con el que tenemos una balanza comercial muy desfavorable.

La razón que aducen es que hay dumping, es decir, que las aceitunas españolas se venden allí más baratas que las de California, desde donde se han quejado a Washington, argumentando que la diferencia que les perjudica se debe a las ayudas supuestamente indebidas que reciben los agricultores españoles.

Mientras se va poniendo en marcha la lenta maquinaria española-europea de respuesta, los rápidos norteamericanos ya han asestado el primer golpe: los aranceles ya están en vigor. Si luego hay que corregir, veremos. Lo que deja bien evidente la eficacia con que se mueven. No hay color. En esto y en el manejo de los conceptos 'ayudas-normativas-subvenciones-dumping-PAC... Cuando los de aquí empiezan a ir, los de enfrente están de vuelta.

Para mayor complicación, la siembra de contrincantes llega hasta esta orilla. El embrión de los argumentos en contra anida y crece desde casa.

Tanto es así que desde que esta cuestión está en danza apenas se escuchan tímidas justificaciones para intentar desmentir las acusaciones, para defender que las subvenciones agrarias europeas no chocan con las reglas acordadas del comercio global. Incluso señalan distintas voces que son ayudas 'desacopladas', sin percatarse de que hablan en argot para iniciados y el ciudadano medio no entiende eso ni tiene por qué. De manera que, a rebufo de todo ello, es normal que se desemboque en lo fácil de siempre: cuestionando las subvenciones agrarias. ¿Para qué esa PAC europea que reparte dinero en el campo y acaba provocando que nos impongan aranceles que perjudican a la economía general? Hasta los industriales aceituneros han dicho que las ayudas son para los agricultores, no para ellos; como quitándose las pulgas de encima, como si no aprovecharan esas mismas ayudas para reducir en su cuantía los precios de compra en el campo.

Sin embargo, a nadie le hemos escuchado decir, ni siquiera a la ministra del ramo, lo que es una verdad atronadora y extrañamente silenciada: si en Europa rigen las ayudas de la PAC, en Estados Unidos tienen la 'Agriculture Adjustment Act', literalmente la 'Ley de Ajuste Agrícola', popularmente conocida como la 'Farm Bill', que reparte mucho más dinero. Los presupuestos de gasto agrario actual son: 58.330 millones de euros anuales en la UE,que tiene 174,6 millones de hectáreas, frente a 82.881 millones de euros en EE UU para 102,5 millones de hectáreas. ¿Quién apoya más a su sector agrario?¿Por qué no se esgrime tal argumento?