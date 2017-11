Es una pena que en España no hayamos importado de Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Si hemos sabido ajustarnos a una noche como la de Halloween que poco tiene que ver con nuestras tradiciones y no aporta ningún valor profundo que lo justifique, bien podríamos haber probado a celebrar esa fiesta que vemos en innumerables películas y que tiene un trasfondo interesante. Supongo que está demasiado cerca de otra que para nosotros representa la gran reunión familiar y la comida pantagruélica que los norteamericanos asocian con ella: Navidad. Acción de Gracias es para un estadounidense lo que la comida de Navidad para nosotros.

Dar gracias no es una prerrogativa exclusivamente anglosajona. Dado que es un actitud religiosa en origen, también la encontramos en nuestra tierra con una antigüedad mucho mayor que la americana. La diferencia es que aquí era tradición católica y allí, protestante. La España medieval sabía dar gracias al Altísimo cuando se le regalaba algún éxito, aunque fuera por sus propios méritos. Prueba de ello son los Te Deum en las catedrales góticas después de una batalla exitosa; las romerías nacidas al calor de una invocación que hubiera frenado la peste o la sequía o la concentración de exvotos en las ermitas para certificar la recuperación tras una enfermedad o un mal personal. Nuestros ancestros sabían dar gracias porque intuían que los bienes les venían dados o, al menos, que sus esfuerzos no garantizaban el éxito. La gratitud, así, es un ejercicio de humildad que nos vendría muy bien cultivar en todo tiempo y condición.

Ahora bien, dada la tendencia de algunos a erradicar el factor religioso de todo, incluso del sustrato histórico de las costumbres, nuestro Día de Acción de Gracias, de tenerlo, estaría ya dedicado a los dioses celtas, a la Energía Universal o a la Pacha Mama, la madre Tierra. No hay más que ver la alergia que algunos muestran ante similares ejercicios de gratitud. Sin ir más lejos, el Te Deum en la Catedral de Valencia cada 9 de Octubre. Es nuestra propia Acción de Gracias que rememora la celebrada por el rey Jaume I tras la conquista de la ciudad. Es cierto que los ejércitos de entonces, a pesar de haberse dejado la piel en el campo de batalla, creían que la protección divina les concedía el triunfo. Ahora, esa confianza en otras fuerzas que no sean las propias nos parece superchería o minoría de edad intelectual. Sin embargo, tiene el valor común de todos los ritos de Acción de Gracias: la capacidad de contar con fuerzas externas en la obtención de nuestros éxitos, ya sea por intervención directa, ausencia o apoyo moral. No está de más acostumbrarnos a agradecer lo que otros, de forma consciente o inconsciente, hacen por nosotros. El individualismo narcisista que nos atenaza está acostumbrándonos a creer que somos supermanes y todo lo debemos a nuestra valía. Y ni el Rey Conquistador se confiaba solo en eso.