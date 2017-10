SE ACABÓ EL PASTEL EN CATALUÑA

Hace un rato eran las 15.37 horas del día 27 de octubre de 2017. Durante toda la mañana he seguido por televisión la bufonada (ilegal) del Parlament de Cataluña. Y a las 15.37 el Parlament soberanista catalán había votado a favor de la independencia de Cataluña. Los grupos del PSC, PP y Ciudadanos no lo hicieron porque abandonaron el pueblerino recinto al negarse a infringir las leyes y la Constitución.

La expresión facial de los independentistas era ambivalente. Todos ponían cara de susto y a la vez de triunfalismo reprimido. Sabían que el artículo 155 revoloteaba sobre sus cabezas.

En la mente de algunos más leídos aparecía la foto del penúltimo rebelde, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, detenido con todos sus consejeros en 1934 -con la II República al mando- por haber proclamado 'l'Estat Català, siendo juzgado por rebeldía y condenado a 30 años de prisión, así como todos sus 'consellers'.

Fue internado en la Prisión del Puerto de Santa María, el lugar más antipático (Andalucía) para un independentista catalán. Pero con el advenimiento del Frente Popular fue liberado en febrero de 1936. Durante casi un año, Barcelona y Cataluña estuvieron bajo el terror anarquista. Hubo miles de asesinatos. Lo narra perfectamente Carles Sentís en su libro 'Memorias de un espectador, 1911-1950' (2006).

El artículo 155 de nuestra vigente Constitución democrática dará buena y legal cuenta de los golpistas (eso esperamos). Y no al modo de 1934, cuando el general Domingo Batet fue enviado a Barcelona por el Gobierno de la República para sofocar el golpe de Estado de Companys, y cañoneó el Palau de la Generalitat. Hubo algunos muertos y heridos por ambos bandos, el golpista de Companys y el leal al Gobierno de la II República.

Precisamente, Carles Sentís, entre otros -como Josep Pla- cuentan estos hechos de armas con absoluta objetividad. También el maestro Julio Camba, en su grueso libro 'Haciendo de República'.

Ahora no habrá cañonazos, sino la aplicación de la legalidad y el orden jurídico y democrático conculcado por unos políticos payeses (¿payasos?), muchos nacidos en pequeñas poblaciones rurales y sin contacto con el mundo contemporáneo a pesar de la (excesiva) tecnología y los medios de comunicación. Creen ellos que son el ombligo del mundo por haber nacido en, verbigracia, Darnius, Llers, Gombren, Anglés, Lladó, Arbúcies, Borrassà, Palau-Saverdera, Sant Hipòlit de Voltregà...

O Montesquiu (930 habitantes), que los golpistas confunden con Montesquieu, el teórico y filósofo que estructuró los poderes del Estado en tres ramas: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El mismo Puigdemont se formó como estadista-payés en su población de nacimiento, Amer (2.300 habitantes).

Aunque ya están a la venta, los disfraces de las próximas Navidades tendrán como número 1 en el ránking de los 40 Principales una peluca muy bien lograda que imita el desaliñado cabello, retorcido y lleno de curvas, de Carles Puigdemont. Estas pelucas ya se pueden comprar en los 'chinos' y en algunos comercios del ramo, junto con el mata suegras -a punto de ser prohibido por la izquierda feminista y el lobby LGBT- y una figura del 'caganer', elaborada con genuina arcilla catalana de Campllong.

Después de las 14 horas me fui a comer. Recordé los momentos más llamativos del pleno del Parlament. Ante mí, y por este orden, 'carpaccio' de vieiras, medio solomillo al brie y con orujo y un sorbete de naranja sanguina. Restaurante: El Gastrónomo.

Impresionante -recordaba- el rostro de Oriol Junqueras, lloriqueando de emoción. Fue actor de radio en la obra 'El Nas de Cleopatra'. Se cree mucho lo de que 'som un poble'. Luego, vas a Cataluña y compruebas que las personas son las mismas que en el resto de España. Las hay buenas, malas, trabajadoras, extrovertidas, tímidas, estafadoras, delincuentes (la 'Serie Pujol'), sectarias, reaccionarias, estreñidas, simpáticas y antipáticas, asexuadas y fogosas, etc. Los nacionalistas y separatistas mienten.

Mis dos escritores catalanes preferidos, en catalán y no separatistas, son Josep Pla y Carles Fages de Climent. Me apropio de la divisa de Fages de Climent: 'Per religió, l'estètica; / per moral única, l'art: / és la divisa sintètica / brodada al meu estendard'.

P.D: Viernes, 20.30 horas. El Gobierno de la Nación ha disuelto las instituciones catalanas. ¡Espléndido!