LAS ABEJAS POLINIZAN SIN QUERER

Admiramos a las abejas y su complejo mundo, casi inteligente; hasta quedamos cerca de amarlas, por lo mucho que nos dan, y desde luego porque nos gusta la miel, sobre todo la de romero, y la muy oscura de brezo. Mención aparte requiere el infinito aprecio por las increíbles propiedades de la jalea real, un complejo de aminoácidos capaz de remediar cualquier decaimiento físico. No en balde es la sustancia que determina que una larva de abeja, igual a todas las demás, si sólo es alimentada con jalea real, se convertirá en reina, vivirá tres años o más, no dos o tres meses como las obreras, será más grande y la única que podrá procrear.

Valga este preámbulo para aclarar nuestra posición respecto a la apicultura y rechazar de entrada cualquier interpretación torticera, porque en los últimos tiempos, con tantas campañas pseudoinformativas e interesadas sobre las abejas, se ha extendido una tendencia a creer lo que no es y no hay manera de cambiar el signo de las cosas. Triunfa la postverdad, que es el eufemismo suave de la mentira, o de las mentirijillas.

Leemos, en un reportaje sobre un recorrido por una gran plantación de lavanda, que una de las cosas que más sorprendían a los turistas-visitantes era «las miles de abejas que estaban polinizando estos impactantes campos morados».

Lo más seguro es que no fueran miles de abejas, sino millones (una sola colmena en medio de una floración intensa puede tener fácilmente más de 50.000 abejas). Ahora bien, no estaban polinizando, mucho menos los campos (se polinizan, o no, las flores), al menos no en el sentido que se le está dando actualmente. Eso es seguro. Las abejas no se levantan por la mañana y se van a polinizar las flores, por mucho que se empeñe la blandita doctrina imperante. No en el sentido completo del término. 'Estar polinizando' implicaría 'querer polinizar flores', 'tener la intención de ir a polinizarlas'. Lo que dudamos que sea cierto. Las abejas acuden a las flores en busca de comida, para ellas y para el resto de la colmena. Más claro, agua. Es lo único que les interesa, lo que tienen grabado en su código genético. Acuden a las flores en busca de néctar y polen. El néctar azucarado, lo liban, los granos de polen, que es su fuente de proteínas, se quedan adheridos a los vellosidades que tienen por todo el cuerpo, especialmente en las patas. Las abejas son insectos muy 'inteligentes' y también muy peludos. Pero no se dedican a polinizar. Otra cosa es que en ese ir y venir entre tantas flores, con las vellosidades repletas de polen, caigan unos granos aquí, otros allá, alguno se desprenda justo en el estigma floral (la parte de arriba del órgano femenino), de ahí va al ovario, y de esta forma contribuyen involuntariamente a que puedan quedar polinizadas flores que de otra forma no lo hubieran sido, porque su polen pesa demasiado o no estaba maduro justo a la vez que el ovario.

Es decir, que sí, que las abejas son muy buenas para ayudar a que sea polinizado lo que de otra manera no acabaría fructificando, pero polinizan sin querer, que conste. Ellas van a lo suyo, que es ganarse el pan, es decir, el néctar, y fabricar miel para cuando lleguen los meses fríos. Otra cosa es que entre medias intervenga el hombre para explotarlas, sacándolas la miel y obligándolas a forzar la marcha. Al fin y al cabo, una forma más de explotación de la que nos aprovechamos.