HERNANDO, MAY, MARÍ: MUY OBVIO

Si la ayuda que el PP nacional tiene previsto enviar al PPCV es como la que el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, prestó el pasado sábado, mejor es para los populares valencianos que Génova mantenga el cordón sanitario que levantó sobre la Comunitat para impedir el acceso de sus cargos e este señalado como territorio apestado por la corrupción. Porque no creo que nadie en las filas del partido que preside Isabel Bonig piense seriamente que para replicar al nacionalismo que el tripartito intenta imponer por la vía de los hechos -especialmente en la educación- sea necesario recurrir a un castellanismo castizo, rancio y caduco que no es capaz ni de respetar la pronunciación de un apellido. Los modos y maneras de Hernando, su propio aspecto, ya son muy de consumo interno entre los militantes del PP, tienen muy poca venta fuera de las sedes de la gaviota, pero si encima se dedica a hacer gracietas con tan poca fortuna como la de Puig será mejor que no salga de Madrid.

El caso de Alexis Marí es aún más obvio que lo de Hernando. El exportavoz de Ciudadanos busca desde hace tiempo forzar su expulsión del partido naranja para poder presentarse como un mártir y una vez elevado a los altares encontrar acomodo en otra formación. No hay más que subir el tono de ciertas declaraciones, mostrarse irrespetuoso con la dirección, multiplicar los tuits ofensivos y conseguirá el objetivo, los de Rivera no tendrán más remedio que tirarlo (Arrimadas ya le mostró ayer la puerta de salida), él se irá con su escaño al grupo de los no adscritos en Les Corts y tal vez en 2019 el PSPV le pueda hacer un hueco en las listas.

Tercer brochazo gordo del pasado fin de semana, tercera demostración de falta de 'finezza': la 'premier' británica Theresa May, que de repente se acaba de dar cuenta de que hay demasiado tolerancia con el extremismo islámico. Lo dice, claro, después del último atentado terrorista en Londres y a los pocos días de unas elecciones que tenía ganadas y que tal vez acabe perdiendo. Dicho de otro modo: no suena muy real su nueva postura, no parece auténtica sino el resultado de un cálculo electoral que le lleva a radicalizar su discurso para que no se le escapen los votantes hartos de que el Reino Unido sea blanco de las iras yihadistas.

Hubo un tiempo en que la política estaba reservada a personalidades caracterizadas no sólo por su oratoria sino también por la habilidad para saber moverse en escenarios confusos y salir airosos de los mismos. A la vista está que hemos evolucionado, para mal, hacia un territorio donde los pintores de brocha gorda se han impuesto a los finos estilistas que gustan del pequeño pincel, del matiz, del juego de palabras. Bienvenidos al reino de las obviedades.