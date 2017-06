Como decía la repugnante canción: «Se está poniendo de moda, en toda la capital...». Me refiero al término 'gentrificación', un anglicismo, procedente del término 'gentry', que describe, por lo que voy leyendo, un proceso que podría darse en el Cabanyal y barrios aledaños. Me imagino que los vecinos del Marítimo se escamarán al escuchar la palabreja aplicada a su vida; pero los urbanistas modernos son tal cual y los concejales neosalvacionistas han comenzado a aplicarla -también hablan, tócame la flauta, de 'guetización'- como si todos los vecinos hubiéramos cursado un máster de Urbanismo, que no es el caso.

Gentrificar es lo que le pasa a un barrio gracioso y popular cuando se degrada mucho, decae, sufre abandonos... y cae en las manos 'perversas' de una clase social emergente, media o alta con recursos, que decide instalarse en la zona alicaída porque le cae simpática y es atrayente, además, claro, de barata. Unas reformas adecuadas harán que la casa siga teniendo por fuera la 'gracia' que se desea proteger y por dentro será un apartamento de primer nivel, sin relación alguna con las condiciones deplorables que tuvieron que soportar los bisabuelos cuando levantaron la humilde propiedad.

Es así como los 'gentry', los nuevos aristócratas del dinero, en definitiva la burguesía urbana, transforman barrios y ciudades. El barrio de Notting Hill -el de la película de Julia Roberts- es un ejemplo vivo en Londres. Pero en muy buena medida lo es también nuestro Ensanche y nuestra Ruzafa, el Carmen, Campanar, Benimaclet, los chalés de los periodistas y las docenas de casas con patio que nos quedan en el mapa de la ciudad. Ahora mismo, piense cada cual su caso, escribo sobre lo que fue la huerta de una alquería de Tendetes.

Las ciudades cambian gracias a los 'gentry', se transforman mediante movimientos sociales de compra y sustitución que pueden ser naturales -fruto del odioso mercado- o inducidos desde el poder: de lo primero que hizo Jaume I al conquistar la ciudad fue tirar a los caldereros fuera de la muralla, por ruidosos. Pero ¿qué otra cosa que 'gentrificación', un bendito y culto proceso de 'gentrificación', es salvar la Ceramo o Bombas Gens? La ciudad cambia y el dinero impone sus reglas: donde hubo casitas miserables se levantó el palacio de los Vilaragut, que luego ha sido el hotel Astoria; el palacio de los Boil fue academia y patio de vecindad y ha terminado siendo la Bolsa.

La planificación urbana del ayuntamiento persigue el control total sobre las fuerzas de la naturaleza. Quiere evitar tanto los guetos como la sustitución abierta. Difícil receta, de soluciones tan arduas como la domesticación de la voluntad y la libertad de las gentes. Sobre todo si los vecinos «de siempre», resistentes, se oponen a toda suerte de cambios e incorporaciones, y desean -sueño imposible- vivir como los niños que fueron, en 'su' barrio. 'In the ghetto', cantó Elvis. Para empezar deberían recordar que el barrio se les inundaba cada mes.