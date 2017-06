Menos mal que a Cristiano Ronaldo no se le cayó un pendiente durante la celebración de la Champions porque habría organizado una peor que la que armó en su día Lola Flores en aquel programa en directo. Cristiano está que no le cabe el ego en el cuerpo. Yo creo que ahora mismo se siente capaz de saltar la reja del Rocío, de leer a Stevenson e incluso de ver películas de Kurosawa en versión original y sin subtítulos... Ego se puede tener, pero hay que saber llevarlo. Conocí a un escritor que cada vez que tenía que dar una conferencia aprovechaba para leer un párrafo tremendamente elogioso sobre sí mismo escrito por otro colega. Yo a ese momento lo llamo: 'Pemán ha dicho de mí'. La Faraona, que nunca se cortó un pelo a la hora del autobombo, lo cantaba como nadie: «Pemán ha dicho de mí: torbellino de colores, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueve Lola Flores...». Y se quedaba encantada (de conocerse). Hoy la nueva versión de esa copla se titula: 'Cristiano Balón de Oro', interpretada por el propio Cristiano con la melodía de Guantanamera.

A Ronaldo le pasa como a esa zapatería ortopédica que vi hace poco en Oporto coronada por un rótulo luminoso que decía (literalmente): 'Pedantes'. ¿Tendrán en Portugal los callistas tantas ínfulas?, pensé al verlo. Luego comprendí que no. Que son esos divertidos desencuentros lingüísticos propios del portugués y el español que hacen que allí una vía peatonal sea 'pedonal', que en las puertas de los edificios públicos en lugar de empuje diga 'empurre' y que a los mecánicos de coches los llamen 'borracheiros'... Por lo demás, los portugueses son en general gente afable, encantadora y muy poco engreída. Quizá porque la reserva nacional de vanidad se la han repartido entre Cristiano y Mourinho, dos auténticas 'faraonas' aunque Pemán no haya dicho nada de ellos.

La 'egotitis' o inflamación del ego es probablemente la única enfermedad cuyos síntomas no los padece el que la contrae sino los que están a su alrededor. «Y, por si no lo sabía, yo se lo digo señor: venga, venga ese aplauso enseguida... Yo soy la Lola señores, la Lola gracia y salero. Y aquí como en tierra extraña yo soy la Lola de España (o el Cristiano de Funchal) y que se mueran los feos».