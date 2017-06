La actual situación granota solo invita al optimismo. No es difícil imaginarse un futuro feliz tras alcanzar la idílica Primera y más en mi caso, persona propicia para, a la mínima oportunidad, arrojarme en los brazos del entusiasmo desmesurado. Los datos apuntan a lanzar las campanas al vuelo ante la duodécima temporada (que no doceava como decía Ramos) que el Levante jugará en Primera: ascenso vertiginoso, cuentas saneadas, jugadores implicados, año y medio sin perder en casa (25 partidos seguidos).. La última derrota en Orriols fue un Levante-R.Madrid jugado el 2 de marzo de 2016 que acabó 1-3. Pido perdón a los seguidores del club blanco de la capital por citar el nombre de su equipo sin adjetivarlo, no escribir todas sus letras en mayúsculas tras su último título o citar un numeral que parece tener copyright merengue. No se sonrían. Hay quien todavía pretende -en serio- que nos disculpemos y entonemos el 'mea culpa'por no ser seguidores del 'mejor club del mundo' (sic) o, al menos, por no alegrarnos de sus victorias ante equipos extranjeros. En fin. A lo nuestro, la duodécima. El Levante debe tener los pies en el suelo ante la próxima temporada, ser realista. No queremos que nos ocurra como al del dicho: «el que vive de ilusiones muere de realidades».

Una vez pasado el último compromiso ante el Huesca es momento de empezar a construir el nuevo Levante. El problema es que Muñiz sigue a estas alturas defendiendo en público la continuidad de la misma plantilla, necesitada solo de unos 'leves retoques' para Primera. Que alguien le vaya quitando al míster esa idea de la cabeza. La mayoría somos conscientes que, pese a la gran temporada, sobran la mitad de jugadores. Exagerando. Sin exagerar, hay siete que no dan la talla. Seguro que la mayoría de aficionados granotas que leen estas líneas -si alguno ha logrado llegar hasta aquí- son capaces de poner nombre a esos siete jugadores cuyo nivel pudo observarse en el partido de Lugo. Esa es la cruda realidad. Sin sentimentalismos. Siete fuera, más los que abandonen por motivos profesionales como el malayo Natxo Insa que tan buen rendimiento ha ofrecido. En Primera no vale, como le ocurrió al club granota en las últimas temporadas, tener un grupo numeroso de jugadores prescindibles, del montón. Manada quincallera que cohabita en el vestuario y no pone en aprietos al teórico titular de su puesto, sin crearle competencia y esperando entrar algún día en el campo no por méritos propios sino por lesión, sanción o desesperación del técnico. Eso no vale. Hay que contar con una plantilla ambiciosa, con jugadores que valgan la pena, no que vayan dando pena. Tito tiene faena. Granotas, a partir del próximo lunes empieza la conquista de nuestra duodécima.