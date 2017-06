EL AUTÓMATA POETA

Ruego me perdonen sus fans, pero la prosa del escritor Philip K. Dick siempre se me ha atragantó y nunca pude acabar sus novelas. Sin embargo, caso único en mi particular templo de manías, esto no me impide admirarle. A él le debemos la idea que fructificó en 'Blade runner'. Tampoco se equivocó en el control al cual nos someterían los gobiernos. Y su vida, plagada de anfetaminas, tripis y paranoias allá en California, la retrató con notable talento y brío Emmanuel Carrère en una biografía titulada «Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos». Philip K. Dick finalizó sus días en estado bastante regadera, bastante maraca, pero acertó en sus visiones, en sus predicciones, y eso sólo está al alcance de los grandes. Ahora que tanto se habla de inteligencia artificial conviene recordar que él ya lo percibió con esos replicantes Nexus 6 capaces de segregar sentimientos y poesía. ¿Acaso Roy Batty con su célebre «todos esos momentos se perderán como lágrimas bajo la lluvia» no se convirtió en el primer autómata poeta? Vale, buena parte de ese parlamento se la debemos al actor Rutguer Hauer, pero tampoco vamos a pecar de tiquismiquis... El atormentado Philip K. Dick sabía lo que se avecinaba. En China, estos días, han publicado un poemario escrito por una inteligencia artificial. Las máquinas nos doblegaban en materías digamos de cálculos matemáticos, pero ahora son capaces de componer como Mozart o de tejer poemas como Villon. Creíamos que el espíritú humano, con su alma y sus ensoñaciones, resultarían insustituibles en los ámbitos artísticos porque sólo el soplo del hombre otorgaba esa diferencia que nos eleva hacia la obra de arte. Pues no. La inteligencia artificial también sufre y también forja la magia que alimenta nuestros instintos. Estamos perdidos. Philip K. Dick ya lo descubrió hace tiempo.