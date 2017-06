¿Se aprobará la gestación subrogada en España?

La reciente Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2016 ha reconocido el derecho a disfrutar de la prestación de maternidad a una trabajadora que fue madre en virtud de un contrato de gestación subrogada suscrito en el extranjero. Y ello pese a que en nuestro país, la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida considera que el contrato de gestación subrogada es nulo de pleno derecho y que la madre siempre será la persona que dé a luz al bebé en aplicación del principio mater sempre certa est.

La sentencia, no exenta de polémica, contiene dos votos particulares que disponen que es imposible derivar efectos jurídicos de un hecho contrario a la ley. Los magistrados discrepantes consideran que el precepto que regula los supuestos que generan derecho a prestación por maternidad no recoge expresamente el de la gestación por sustitución porque en España esta técnica de reproducción está prohibida.

Las reacciones frente a la sentencia no se han hecho esperar y así, tras su dictado, la Generalitat de Cataluña ha dado instrucciones para conceder permisos de maternidad y paternidad a los trabajadores públicos que tengan hijos mediante gestación subrogada a través de una Instrucción interna.

En sentido diametralmente opuesto el Comité de Bioética de España, dependiente del Ministerio de Sanidad, emitió el pasado 8 de mayo un Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada, rechazándola y promoviendo un marco regulatorio común a nivel internacional que prohíba la celebración de estos contratos.

La contradicción es más que evidente.

La cuestión que subyace, en el fondo, es la legalización (o no) de la gestación subrogada en nuestro país; existiendo como hemos visto dentro de los propios órganos oficiales contradicciones palmarias. Pues no es lógico que se conceda en España el permiso de maternidad a una mujer que ha sido madre a través de un contrato de gestación subrogada realizado en el extranjero (porque aquí es ilegal).

Lo que ocurre es que el Estado, con buen criterio, no quiere dejar desprotegido al menor nacido de un vientre de alquiler. Y por ello se está produciendo una indeseable fragmentación de 'soluciones' jurídicas que pretender solventar los problemas reales que surgen tras la suscripción de un contrato de gestación subrogada en el extranjero por personas españolas que regresan a España con un hijo que aquí nunca habrían podido tener.

Es verdad que la regulación de todos los aspectos derivados de la gestación subrogada no está exenta de dificultad y polémica. Tanto los partidos políticos como la sociedad civil están muy divididos, dado que los argumentos que se esgrimen a favor y en contra son muy sólidos. De hecho, únicamente Ciudadanos tiene una postura oficial al respecto, estando a favor de su legalización.

Las asociaciones defensoras de la gestación subrogada estiman que nacen entre 800 y 1.000 niños españoles cada año en el extranjero a través de esta técnica, lo que supone que muchas de las personas o parejas que desean acceder a la paternidad por esta vía lo hacen igualmente, pero desplazándose al extranjero y previo pago de ingentes cantidades de dinero. A día de hoy, una vez de vuelta en nuestro país, pueden inscribir a sus hijos en el Registro Civil siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en una Instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado (de 5 de octubre de 2010), tales como que uno de los padres sea de nacionalidad española y presente una resolución judicial dictada por el Tribunal competente extranjero determinando la filiación del menor. Requisitos que tienen como finalidad primordial confirmar que los inscritos no provienen de un posible tráfico internacional de menores.

Las voces que defienden su aprobación en España estiman, con acierto, que permitiría a todo aquél que lo desee acceder a la maternidad o paternidad mediante esta técnica de reproducción asistida y no sólo aquellos que pueden permitirse acudir al extranjero, como hace años ocurría con el aborto.

En cambio, los detractores mantienen que la legalización supondría autorizar la mercantilización del cuerpo de la mujer exponiéndola a riesgos tanto físicos como psicológicos innecesarios, permitiendo la instrumentalización de los más débiles en favor de los económicamente poderosos, e incluso, 'cosificando' al menor. Son también sólidos argumentos.

Pese a estas dificultades, el legislador debe ser valiente y abordar definitivamente la cuestión pues su pasividad no puede ni debe ser suplida a golpe de mazo e Instrucciones del Registro y del Notariado. Más allá de las contradicciones morales o de otra índole que suscitan esta técnica de reproducción, lo cierto es que el ordenamiento jurídico no puede ignorarla debiendo abordarse su regulación más ampliamente. Pues lo contrario supone que, de facto, nos encontramos ante una doble justicia: la de aquellos que pueden pagar una contrato de gestación subrogada en el extranjero -dado que verán reconocida la filiación de sus hijos en España e incluso la prestación por maternidad de la madre no gestante- y la de aquellos que no lo pueden hacer.