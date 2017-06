Me llama el periodista Vicent Chilet, amigo desde hace más de una década, para avisarme del acto que, organizado por la Asociación de Futbolistas del Valencia, reunirá en el Parador de El Saler a la plantilla que logró el ascenso a Primera División el 30 de mayo de 1987. Es la primera vez en muchos años, me dice, en que se junta la práctica totalidad de aquel grupo. Y sería fantástico que vinieras. Imagina las anécdotas que pueden fluir en un rato como ese. Treinta años después se puede hablar con total libertad, sin cortapisas de ninguna clase, de tantas cosas... Es, además, una ocasión de oro para compartir un rato con los ídolos de la infancia. Piénsatelo bien, insiste, porque es una oportunidad única. Respondo lacónicamente que tengo rechazar su amable oferta por un impedimento más que justificado: a las horas en las que la plantilla del 87 se reunirá en el Parador a mí me toca explicar en una clase de ESO la diferencia entre un pronombre y un determinante. Y que escabullirme, por muy atractiva que sea la causa, me parecería poco decente por mi parte. Lástima, le digo, que la reunión no se vaya a celebrar una tarde. O un fin de semana.

Cuando mi amigo cuelga el teléfono me sumerjo en los recuerdos que guardo de los integrantes de aquel equipo. No puedo hacerlo del ascenso, ya que mi memoria futbolística personal arranca en 1990, en los estertores de la era Espárrago, cuando el Valencia, instalado cómodamente en Primera, aspiraba ya a otras metas. Pero casi da lo mismo. A diferencia del fútbol actual, en el que las plantillas cambian de arriba abajo cada dos o tres años, es posible hablar del 87 desde los recuerdos del 90. El grupo humano que devolvió al club a Primera es, con algunos retoques (Robert, Penev, Ochotorena, Eloy, Tomás), esencialmente el mismo al que me ayudó a descubrir y amar al Valencia. Y en mi memoria, junto al juego elegante de aquella generación, fabricada en la base y curtida en la durísima Segunda de la época, persisten toda una serie de elementos aparentemente secundarios (la camiseta negra y verde de José Manuel Sempere, las vallas de separación de Mestalla, las elegantes salidas desde atrás de Arias, la posibilidad de esperar y felicitar a los jugadores en la puerta del vestuario tras los partidos) pero indispensables para hacerme recordar aquel fútbol que ahora me parece tan lejano en las formas y en el tiempo.

Llego a casa. Desde el recibidor escucho la inconfundible voz de Salva Campos, que, desplazado al Parador, conecta en directo con el informativo territorial de TVE para dar cuenta del acto de aniversario. Emili Fenoll explica con detalle su gol al Recreativo de Huelva en el partido del ascenso. Y en estas aparece Quique, feliz y relajado, que, tras abrazarse al periodista y al compañero, da también rienda suelta a sus recuerdos de aquel encuentro y aquel año. Compruebo que está más que emocionado. Que, a pesar del mal trago que supuso su salida del club en su época de técnico, de lo injusto que se ha sido con él, mantiene su valencianismo intacto. Como en el caso de Fernando, creo firmemente que algún día volverá al Valencia por la puerta grande y dará al club del que se enamoró en su infancia los éxitos que ambos, entrenador e institución, merecen.

La generación de futbolistas que devolvió al Valencia a Primera y lo asentó de nuevo entre los mejores tuvo, más allá del ascenso y los tres subcampeonatos cosechados entre el 89 y el 96, poca suerte deportivamente hablando. Una lectura excesivamente cruel de la historia ha explicado que el problema de aquel grupo de jugadores fue su conformismo. Yo no lo veo así. Creo, además, que aquel Valencia llegó tarde a los incentivos del nuevo fútbol (esencialmente, la participación en la nueva Liga de Campeones) que propiciaron el extraordinario crecimiento del club a principios del siglo XXI y que seguramente hubieran dado a nuestros protagonistas un impulso parecido. La generación del ascenso se quedó a las puertas de un éxito resonante en forma de título que sus sucesores sí lograrían, pero construyó una base para que todo pudiera ocurrir. Y, de propina, contribuyó a regenerar el sentimiento valencianista y la ilusión a partir de la catarsis que, dicen algunos, supuso la temporada en Segunda. Sus integrantes merecen por ello un puesto de honor en nuestra historia. Mucho antes de que el Atlético de Madrid hiciera marketing utilizando sus dos años «en el infierno» para renacer poderosamente de sus cenizas, el Valencia elaboró, sin tanta fanfarria y de la mano de gente de la casa, honrada y trabajadora, el primer libro de estilo del resucitado.