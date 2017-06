Un topo le faltaba a Cebrián

Un topo es lo que tenía el KGB en el MI6 británico desde los tiempos de Guy Burgess y Kim Philby. Lo que tiene Elena Cebrián en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente no es un topo, es un colador. Y si no sabe que está 'venuda en terra plana', como se dice en román paladino, después de todos los desaires y trastadas que le han hecho sus teóricos cargos de confianza, es que su reino no es de este mundo. Y cuanto antes solicite el regreso a la plaza que ocupaba en el Ministerio de Agricultura, antes dejará de sufrir.

Lo que no puede hacer es percatarse de que tiene un soplón en Vaersa, forzar al nutrido consejo de administración de esta empresa pública a que apruebe emprender una batida para localizarlo, trasladarle entonces el encargo al consejero de Transparencia y, encima, pretender que no se entere nadie. Porque es no saber con quién se está jugando los cuartos. Ni lo que decía Andreotti respecto a la existencia de «amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido». ¿En qué planeta residía Elena Cebrián cuando en 2013 estalló el escándalo del Topo del Palau que tantos quebraderos de cabeza dio a Alberto Fabra y a Esther Pastor? Se desconoce. Pero el procesamiento del exjefe de Seguridad de Presidencia de la Generalidad se produjo siendo ya consejera de Agricultura. Algo se le tendría que haber quedado en el magín de lo que le ocurre a quien se empeña en perseguir sombras. Y, sin embargo, no retuvo nada. No extrajo una sola enseñanza de la mejor lección que jamás se haya impartido en Valencia sobre cómo no debe actuar un político en caso de fugas informativas. Y así le está luciendo el pelo.

Va con secretitos a un consejo de administración en el que tienen voz y voto su discrepante secretario de Medio Ambiente Julià Álvaro y el otrora animador de un repositorio cibernético de maldades llamado 'El topo del Palau' Alfonso Puncel, subsecretario de Transparencia en la actualidad. Comparte el poder en la consejería con el que aspiraba a ocupar su puesto. Sostiene lo contrario que los altos cargos designados por Compromís respecto a Puerto Mediterráneo, la implantación del sistema de retorno de envases, la denuncia del convenio de las depuradoras de Egevasa, denuncia que, por cierto, ha dado lugar a un impresionante contraataque del Imperio sobre las líneas defendidas por el gerente de Epsar, Enrique Lapuente, etc., etc. ¿Y aún se sorprende de que la vendan viva? Mucho han cambiado las circunstancias desde que Felipe González le pidió a Carmen Alborch que dejara de cuchichear en pleno consejo de ministros «porque luego lo filtrarás mal». Pero cuando hasta otro miembro del Consell, el consejero de Transparencia Manuel Alcaraz, se apresura a llamar a los distintos síndicos de las Cortes para aclararles que no piensa investigar tal cosa mientras Oltra niega la mayor es que no sólo Cebrián desconoce el terreno que pisa. ¡Acabarán cazando gamusinos!