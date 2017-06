Puig o Puch

Se puede ser torpe pero no faltón. Ser torpe es una cruz que algunos llevamos encima ya sea por una cosa o por otra. Lo importante es conocer dónde nos aprieta el zapato y nos hace tropezar ridículamente, para evitar ese camino. Hay quien, por ejemplo, es un desastre comprando regalos y más vale que deje esa función a otro miembro de la familia porque, de lo contrario, acaban riñendo todos. Hay otros, en cambio, que no tienen ninguna gracia contando chistes porque se olvidan del final. Para ellos está vetado el Club de la Comedia. No es discriminación. Es puro sentido común.

Ser faltón, en cambio, está en otra dimensión. En concreto, es una cuestión de voluntad malévola, no de escasa habilidad. Lo primero se perdona aunque el afectado se empeñe constantemente en hacer oídos sordos a las advertencias de los amigos. Es un bocachanclas, pero no hay maldad. En el otro caso, sin embargo, todo es distinto. Faltar al respeto no es de torpes, es de malajes. Y no tiene perdón.

Lo que ocurrió el otro día en el Congreso del PP de Castellón entra de lleno en ambas categorías. Que el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, hiciera mofa de la forma de pronunciar 'Puig' es una broma diseñada por su peor enemigo. Por torpe y por faltón.

Reírse de una pronunciación valenciana en la Comunidad Valenciana no parece una buena idea. Hacerlo, además, de uno de los cien apellidos más comunes en la provincia de Castellón durante su congreso provincial es de tener un ojo clínico bastante miope. Por decirlo suavemente. Si todas las estrategias del PP pasan por Hernando, deberían repensar su plan operativo. Decía Manuel Mata que daba vergüenza, pero ajena, diría yo. Fue hábil el socialista comparando la pronunciación de Puig y Bonig pero hay otro caso mejor: Puig y Roig. Me pregunto si quienes se ríen del 'Puch' en Madrid también lo hacen cuando se reúnen con la segunda fortuna de este país, el presidente de Mercadona, Juan Roig. Ro-ig, para Hernando.

El problema no es la torpeza evidente de un político a quien se le escapó una broma propia de ambientes capitalinos, a veces, un tanto soberbios respecto al resto del país. Lo realmente grave es el intento de ofender en lo personal. Si Ximo Puig lo hace bien, mal o regular no es por su apellido. Se llame Puig, Puch o Puk. La crítica es la que es por no gobernar, por preocuparse más de los asuntos internos del PSOE o por pagar la cuota de extremismo necesario a Compromís con tal de permanecer en la presidencia del Consell. Ese es el asunto y permite todas las censuras, bromas y chanzas que queramos. Lo personal, en cambio, debe quedar al margen en la batalla política. En todo caso, hay que dejar esas bromas gruesas para la barra del bar, un espacio frecuentado no solo por Pablo Iglesias cuando dice que «se la pela». También por Hernando cuando demuestra una incapacidad manifiesta de respetar la diversidad.