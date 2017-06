La repetición provoca rutina, y la rutina suele desembocar en esa mezcla de resignación y desidia que sólo conduce al fracaso de la sopa boba. La rutina de sangre proyectada por los islamistas que se amamantan de fanatismo y furia comienza a empapar nuestra piel como esa lluvia fina que asociamos a una pequeña molestia que nos impide disfrutar de la gozosa paella dominical al aire libre. Y eso es peligroso porque huele a derrota. Mientras no nos toque a nosotros... Celebraban su aquelarre futbolero las hinchadas engolosinadas por sus colores sacrosantos, cristianos y medievales, rodeadas por un formidable dispositivo de seguridad, cuando tres cafres, aprovechando la suprema distracción de la finalísima, regresaron al popular puente de Londres para atropellar al prójimo. Luego, mediante machetes y cuchillos, sucedáneos de las antañonas cimitarras, continuaron su destrucción en un mercado cercano. «¡Esto es por Alá!», cuentan los testigos que gritaban los cafres acuchilladores en mitad del pavor. Las mentes más chuscas necesitan coartadas religiosas para matar pues la indigestión de sus frustradas meninges les nubla el entendimiento, ya lo sabemos, pero lo malo es que todos estos atentados vienen del mismo lado y de la misma creencia religiosa. Me apena por los buenistas que buscarán alambicadas explicaciones, pero esto es así y, de momento, nadie lo remedia porque nuestras civilizadas sociedades se empeñan en comprender lo irracional. Me lo explican mis amigos psiquiatras y psicólogos: los psicópatas no tienen cura, no existe terapia ni medicación para menguar su instinto asesino, serán malos toda su vida. A lo mejor, algún día entendemos este fundamental detalle. En cualquier caso la vida sigue. Un equipo español ha conseguido la anhelada copa. Por supuesto esto es lo importante, ¿verdad?