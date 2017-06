¿Qué i perqué?

L'accent i l'inclinació del signe ya definixen la valencianitat de les preguntes. Rebugen, per aspra i forana la postura oficialisada de l'accent -sobre e tancada- com aberrant és la que s'encaboten els dictadors idiomàtics municipals, quan la graven a pedra, ferro i sanc damunt (è) del nom de Valéncia, per a que sone en catalino. Estos pensen, que si estan canviant l'història passada, lo de l'assimilació fonètica serà pa blanet, perque l'escritura ya ve de llibre acatalanada en les escoles, mes que armen el canyaret els pares. Quan la llei, el trellat i el sentiment valencià s'oponguen, se burla la primera, se'n riuen de lo segon i se pixen en lo tercer. ¿o no estem engolint, unflant i pagant, destarifos marcians? Carril bici, obra i de ribo... mentres anem a bots i despeats per la hui irregular EMT. Pero els bons chics de sa mare van a Barcelona, per a bufar-se al vent del cridaner, que diu que se'n va, pero farcint-se les bojaques en traïció, per tot un serrar de guitarra tètrica, com instrument desconjuntador d'una realitat acresolada fa prou sigles, front a futurs territorials que nos duen a les preguntes. La resposta no s'acalla en lo del meninfotisme, mes que darrere d'ell covarts pogam anestesiar-nos, per si toca colonoscòpia «o lo que faça falta.que per a mascle, el tete».

La sembra de la mala bava, la porga del revanchisme, l'ombra de l'hipotètic enemic, per a excusar-nos la pobrea d'ànim o d'inteligència, la perea mental i física,més que la necessitat econòmica, tenen molt que vore i presten canemàs en que enfilar-nos, als incauts i poc units valencians. Açò ha estat coent-se fa un sigle i a bon fòc 50 anys, ara nos bull i nos desborda. Observem cóm la demanda al poder central els dona ventages aparents, aixina els filibusters del 3% montem sucursals, en L'Horta, La Plana, L'Alacantí o en cada pupitre, destintat de valencianitat.