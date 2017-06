Los niños de ahora no son como Descartes. No entran a los ocho años en los jesuitas de La Flèche para recibir toda clase de conocimientos. Pero tienen otras habilidades y aptitudes relacionadas con lo audiovisual. Orson Welles no engañaría hoy con 'La guerra de los mundos' ni a un niño. Por ello sorprende (lo he leído y no lo creo) que el hijo pequeño de Trump, de once años, se asustara al ver en la tele a Kathy Griffin con la cabeza ensangrentada de su padre. No parece muy listo. Me recuerdan que tiene 11 años. Por eso mismo. Una edad perfecta para ser infeliz, para querer suicidarse, para cualquier cosa. Hay a quien sorprende que a la Princesa de Asturias le guste 'Dersu Uzala' (no es lo mismo que «las películas de Kurosawa»). Tiene 12 años y unos padres implicados en su educación. Demonios, 12 años es edad para leer a Stevenson y tener gustos cinematográficos. Pero sí, da la impresión de que Leonor es más lista que Barron.