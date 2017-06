EL MANANTIAL Y LA CISTERNA

En su biografía de Picasso, rebosante de metáforas, explicaba Eugeni d'Ors el rendimiento y la resistencia del pintor en la diferencia entre la inagotable vena líquida de una fuente, y la circunstancial presencia de una cisterna que solo ha captado el agua y es fácil de agotar. Hace tres o cuatro décadas no sabíamos que el cromo de Valdez, el póster del As Color, la papeleta de la Peña Colorista o el adhesivo para el coche de Capeli eran merchandising. Las camisetas eran blancas de Ferrys con el escudo cosido, y el poseedor de una auténtica como un extraterrestre que llegara inesperadamente a una antigua civilización. Hace tres o cuatro décadas, como digo, sucedió el aviso del descenso, el descenso y la resurrección. En ese sentido, no se me malinterprete, toda la historia del Valencia del doblete y de Rafa Benítez inoculó en nosotros una falsa sensación de que era fácil conseguir los objetivos y que a la vista de lo repleta que estaba la cisterna de los títulos, nunca más volveríamos a pasar sed. Cuando a veces nos preguntan sobre el mejor Valencia de la historia, y acerca del título que nos marcó para siempre, el partido de Sarriá, la final de los goles de Kempes o la tanda de penaltis de Ricardo Arias y Pereira, siempre me acuerdo de aquella generación que nos devolvió a primera. Sin tatuajes, sin besarse el escudo, con un hilo constante como en el nacimiento de los ríos, que acaba por convertirse en fuente segura, inagotable, de compromiso y sentimiento por unos colores. En estos días de presentación de camisetas y de patrocinadores, bienvenidos todos, tendía a pensar en que no podemos confundir de nuevo el presente circunstancial con la fortaleza de la historia. La ilusión del Mestalla y del público en la promoción de ascenso me recuerda el tiempo feliz de las generosas ganas de ilusión sin pensar en el palmarés. Viendo las fotos actuales de la plantilla del ascenso, las arrugas en el rostro, el cabello emblanquecido, la dificultad de reconocer ciertos rostros, detecto ahí la ilusión que no desfallece nunca, y tengo la tentación de la nostalgia porque sin duda, si ellos eran mejores que los de ahora, nosotros también fuimos mejores aficionados y nada pedíamos a cambio, ni dimisiones, ni un seguro de vida ni jugar siempre la Champions, ni sabíamos que los que vendrían a duras penas superarían a aquella plantilla: Ricardo Arias, Fernando Gómez, Carlos Arroyo, Quique Sánchez Flores.y todos los demás con los que, juntos, comprendimos lo que estaba en juego. Cuando Rafa Lahuerta, casi treinta años después le pondría banda sonora, en el césped con la canción de los Madness, It must be love. Porque no sabíamos aún que aquello debía de ser amor, y no éramos conscientes de que hay que fijarse en el nivel del manantial, no en el de la cisterna.