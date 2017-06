Make the planet great again

Homer Simpson, así es Trump. No debería sorprendernos. Se presentó como tal durante la campaña y cumple. Para Donald, como para Homer, lo del calentamiento global es un cuento chino ideado para hacer menos competitiva la industria estadounidense, así que cuantos menos compromisos mejor. Bajo esta premisa, el líder de la derecha populista, con permiso de Marine Le Pen, decidió descolgar a su país del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático, firmado por más de 195 países, Corea del Norte incluido. Estados Unidos se queda solo, junto a Nicaragua y Siria. Fue un día de júbilo para los trumpistas. Chute de nacional-populismo en vena. Como si los efectos del cambio climático entendiesen de fronteras territoriales.

En otros tiempos, al anuncio presidencial le hubiese seguido un goteo incesante de adhesiones. En cambio, lo que vimos la semana pasada fueron cancillerías de todo el mundo reafirmando que la destrucción de la naturaleza no tiene marcha atrás. Nunca antes se le había dado la espalda a Estados Unidos de una manera tan clara. Desde los eternos aliados hasta los íntimos enemigos. El enfado con Trump ha sido un calentón global. Pero no nos equivoquemos. El problema no es la supervivencia del Acuerdo de París. Si fracasa este vendrá otro. Porque guste o no, hay un consenso mayoritario para proteger nuestro planeta, ya que de momento no tenemos un planeta B. El verdadero problema es que Estados Unidos acaba de decir al mundo que se baja del liderazgo mundial. Que lo deja y que ya no cuenten con ellos como socio fiable. Ironías de la vida, el hombre que prometió «hacer América grande de nuevo», conduce a Estados Unidos a la irrelevancia internacional.

Estamos ante la administración política e intelectualmente menos preparada de toda la historia de los Estados Unidos. Lejos quedan los tiempos de Kissinger, Baker, Rice, Albright o Hillary. Tiempos en los que, estando de acuerdo o no con las políticas, no se podía ignorar la capacidad y talento de quienes ejercían el poder. Hoy los pasillos de la democracia americana han sido asaltados por aduladores, creacionistas, negacionistas del cambio climático y seguidores del Ku Klux Klan. El gobierno del pueblo ha sido reemplazado por el régimen de los 140 caracteres y la verdad sustituida por los hechos alternativos.

El mundo se está volviendo un lugar inhóspito y, como en el Vaticano, la sede papal no debería quedar vacante por mucho tiempo. Los europeos hemos contribuido durante siglos al progreso de la humanidad. Pero todavía tenemos mucho que aportar. Existe una alternativa europea al liderazgo estadounidense y es hora de ponerla en marcha, tanto en lo económico como en lo moral. La pregunta es si esta vez los europeos estaremos dispuestos a asumir o no nuestra responsabilidad, porque Europa siempre puede pero casi nunca quiere.