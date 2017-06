HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA

Sois nuestros» fue la frase que más me impactó de la accidentada visita al Cabanyal del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, (bien pronunciado y no como lo hizo el metepatas de Rafael Hernando) y el alcalde Joan Ribó. La pronunció una vecina del barrio de la plataforma Salvem el Cabanyal para lamentarse de lo poco que se ha avanzado en la llamada cuestión social.

Okupas que enarbolan banderas para vivir del cuento y cómodamente en casas ajenas, junto a familias sin recursos que viven de la chatarra, el trapicheo de drogas y todo lo que suponga ganar algo de dinero, aunque sea a costa del descanso de los vecinos, la suciedad de las calles y la degradación de decenas de casas. Esos problemas se enquistaron con la paralización de la apertura de Blasco Ibáñez hasta el mar y sigue vigente, más dañino que nunca por la desilusión de los vecinos que pensaban en una solución rápida tras el cambio de gobierno municipal.

Pero una cosa es que se esté en la misma sintonía política y otra distinta callarse. En los vecinos de Salvem el Cabanyal noté desilusión y preocupación. No es cuestión de presupuesto, sino de hacer cumplir la ley, llegó a decir uno de sus portavoces, Faustino Villora. También agradecimiento por la visita de Puig y declaración de apoyo en lo que se proponga el Consistorio para recuperar el barrio, inmerso ahora en obras de reurbanización de las aceras. Todo hay que decirlo porque hay alerta pero no fractura.

Pero si estos vecinos empiezan a levantar la mano, los más escépticos o directamente contrarios al gobierno tripartito están que trinan. Invitan al alcalde a que pase unos días en sus casas para que escuche cacarear a los gallos o que vea cómo entran a pincharse en casas municipales, bautizadas como narcosalas aunque lo más adecuado sería decir un montón de ruinas.

Mal asunto para el gobierno municipal, que lo había fiado todo a las inversiones públicas. Treinta y tres millones de euros hasta 2021 es mucho dinero pero no es lo que quieren los vecinos, al menos no todo. Y si los 7.000 servicios realizados por la Policía Local el pasado año han servido de poco, entonces tenemos un problema. El cambio de paradigma (palabreja de moda en la jerga municipal) no funciona del todo.

No es de recibo que un equipamiento tan básico como un centro social esté bloqueado porque en el inmueble vive una pareja de okupas. Al menos eso es lo que dicen porque parece que nadie se atreve a entrar.

Ya no digo nada del medio millar de viviendas, locales y solares que tiene el Consistorio y que no acaba de soltar. Lo último que publicó este periódico es que la concejalía de Gestión del Patrimonio está tasando unas 30 para venderlas, igual que ya ha hecho la empresa Plan Cabanyal. Pero el grueso de las propiedades siguen sin destino conocido.

Y si el gobierno municipal tiene un problema con el Cabanyal, los vecinos de esta ciudad lo tenemos con la nueva ordenanza de Circulación que ha empezado a mover el popular concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi. Quiere acometer la transformación del modelo de movilidad de la ciudad de Valencia. Casi nada.

Queda todavía muchos pasos por dar, debates y filtros donde las ideas más peregrinas pueden suavizarse, aunque confío en que la propuesta se centre en asuntos prácticos y no en excentricidades como que el tráfico de vehículos vaya a 30 kilómetros por hora en la Gran Vía Marqués del Turia.

Vistos los precedentes de señales inventadas en el anillo ciclista, plagado por cierto de deficiencias y zonas de riesgo, así como las ocurrencias que tiene el gobierno municipal sin debatirlas antes con los trabajadores (léase las multas de los inspectores de la EMT a los coches aparcados en el carril bus), puede pasar de todo en esta normativa.

El alcalde Joan Ribó ha vuelto a decir, ayer mismo en una entrevista con la agencia Efe, que tiene ganas de repetir candidatura como cabeza de lista de Compromís, pese a que todavía quedan dos años para eso. Pero de este modo anestesia una posible alternativa que le salga dentro incluso del gobierno municipal.

Sumar 17 ediles es difícil, no imposible, para una coalición de tres partidos donde renovarán casi todos sus candidatos. De ahí el interés en ver cuánto quiere apretar Ribó para aprobar este mandato la ordenanza de Movilidad, que se llamará así, donde necesita más que en cualquier otro tema el consenso social, vistas las críticas de estos dos años.