COMO UN GRAN COCHE SIN GASOLINA

Francisco Cabezas, director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, ha dicho que los sectores agroalimentarios que se ven frenados por la escasez de agua son como un coche deportivo «perfectamente engrasado y listo para correr por la autovía, pero sin gasolina».

Cabezas, que es uno de los más reconocidos especialistas españoles en materia hidrológica y ha trabajado en tareas de planificación, pronunció dichas palabras en Murcia, pero se refería al trasvase Tajo-Segura, que en estos momentos está técnicamente suspendido por albergar los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) menos de 400 hectómetros cúbicos. De dicho trasvase depende también el regadío en muchas zonas del sur de la provincia de Alicante, y, por extensión, resulta evidente que las palabras de Francisco Cabezas pueden aplicarse igualmente a cualquier territorio en el que no puedan desarrollarse con normalidad las actividades económicas habituales por falta de agua y por la imposibilidad de realizar trasvases, bien por los precarios recursos en la hipotética cedente o por cuestiones políticas, como ocurre en el caso del derogado trasvase del Ebro.

Cabezas ha remarcado que la situación de escasez en la cuenca alta del Tajo no se debe ya a una sequía más o menos cíclica, sino que es estructural, porque la falta de lluvias es una tendencia que se repite desde hace tiempo, por lo que afirma que «el trasvase Tajo-Segura se enfrenta al desafío más importante de su historia por las bajas aportaciones», y en consecuencia, las regiones del Sureste peninsular de España «deben tomar conciencia».

A la vista de la reiterada ausencia de lluvias y la escasez de recursos hidráulicos, Francisco Cabeza ha apelado a que «no se niegue el problema», sino que hay que «asumirlo y aplicar inteligencia colectiva para buscar soluciones».

Sin embargo, las soluciones no siempre dependen de la voluntad de quienes padecen el problema, sino de otros, que habitualmente se niegan a colaborar para que se resuelva. Estamos pensando en los trasvases; si no puede ser del Tajo, del Ebro o incluso del Duero. En esta última cuenca hay también problemas, pero no en las cercanías de su tramo fronterizo con Portugal, donde se entregan grandes caudales de los que bien podría enviarse una mínima parte hacia la Comunitat Valenciana y Murcia. No es nada descabellado, está muy estudiado. La puesta en marcha de desalinizadoras no lo va a resolver todo ni con los moderados precios políticos que se han establecido para regadío (máximo de 30 céntimos por metro cúbico). Sólo es solución parcial para zonas próximas al litoral; para el resto seguirá haciendo falta un trasvase. Si no, seguiremos teniendo 'grandes coches' sin poder sacarles rendimiento por falta de 'gasolina' (agua).