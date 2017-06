CLIMENT, UN DYLAN DE AQUÍ

Rafael Climent, conseller competente de armar algún tipo de estrategia para aprovechar la energía eólica, explicó el pasado miércoles en Les Corts que la culpa de no contar con un plan no es suya, sino del viento, que no sopla. El responsable de Economía es una propuesta de Compromís, coalición que integra a Verds y a Iniciativa, partido este último, el de Oltra, con raíces ecosocialistas. Ha tenido que venir Climent para despejar dudas, las de la escasa fuerza del viento en la Comunitat, respecto a las que no habían caído en el resto de la coalición.

Desde su puesta en marcha, allá por 2007, en Compromís aseguran apostar por las energías renovables y limpias. Se oponen a la energía nuclear y reclaman más inversión en la solar y en la eólica. Sin embargo, no sopla el suficiente viento y es, por eso, que Economía no pone en marcha un plan eólico atascado en los despachos de la Generalitat sin que nadie supiese hasta ahora por qué, y resulta que es por la falta de fuerza del viento valenciano, que es flojo en comparación con el de otras regiones de España. Casi sería mejor que Climent continuase echándole la culpa de todo al PP, que es lo que se hizo hace unos meses en Les Corts, cuando desde Compromís se apeló a la herencia del pasado para justificar que la Generalitat continúe sin poner en marcha un miserable molino de viento. Pero, no, resulta que Climent, como Dylan, considera que la respuesta está en el viento, que no bufa. El amor estará en el aire, pero la energía parece que no. El conseller, que si sabe de vientos también debería conocer la marcha de la actividad en su propio departamento, evitó poner una fecha para tener preparado su plan. Dos años ya en calma chicha y, lo que es peor, sin poder justificar esa situación por los logros en otros campos. Desgraciadamente para Climent (y para todos), el nacionalista del Bloc no puede presumir de mucho.

De Climent depende poner orden en los horarios comerciales, asunto que se colocó como el prioritario de su conselleria y que se ha convertido en un limbo increíble. De Climent también se supone que depende el futuro de Feria Valencia, y ahí tampoco logra dar una solución concreta. Al menos, en sus intervenciones en Les Corts, ha dejado de explicar su intención de implementar la economía del bien común, a pesar de su querencia por el concepto. De este modo, en manos de Climent está la mayor parte de los objetivos concebidos para esta segunda parte de la legislatura, cuando el Consell asegura que se impulsaría un nuevo modelo económico para la Comunitat después de una primera parte del mandato centrado en los temas sociales. Resulta, sin embargo, que no hay viento suficiente para el plan eólico. A este paso, un día tampoco luce lo suficiente el sol.