ANTONIO DE FELIPE, ACTOR

Homenaje. Rafael Gasent proyectó en la SGAE su trilogía de mediometrajes ('Guapeza valenciana', 'Cosas de hombres' y 'Sónnica la cortesana') basados en novelas y cuentos de Blasco Ibáñez. El nombre mayor de nuestro cine independiente se suma así a los actos en homenaje al 150 aniversario del autor de 'La barraca'. Gasent es vanguardista y clásico a la vez. El modo en que consigue reunir esa dualidad (en la vida y en su cine) es un misterio. Sigue fiel a sus temas: la pasión sexual, el peso a veces fatal de las tradiciones, los celos, la belleza, la música, el amor a la cultura valenciana.

Sorpresa. No había visto 'Sónnica la cortesana' (1984) y me llevé una sorpresa. Sus protagonistas son Amparo Climent y Antonio de Felipe. Si, De Felipe, el pintor valenciano, famoso por, sobre todo, sus evocaciones de Marilyn y Audrey Hepburn. Antonio (en la imagen, con 19 años) está muy guapo en la película. Hubiera podido hacer carrera como actor. Pero optó por la pintura, en la que ha hecho camino.

Tras la proyección. Le pregunto a Gasent por su trilogía. «En1977 rodé 'Guapeza valenciana'. En 1998 se me ocurrió la idea de rodar una segunda parte con los actores supervivientes, formando una saga tipo 'El padrino' a la valenciana, teniendo siempre como base los cuentos de Blasco. La primera parte la monté al estilo del cine mudo, como si la hubiera realizado el propio Blasco».

Péplum. Gasent tributa con 'Sónnica la cortesana' no solo un homenaje a Blasco Ibáñez, también al péplum, género que en su época gloriosa (años 50 y 60) llamábamos 'cine de romanos'.

Javier Pitarch. Vi 'Sónnica la cortesana' al lado de Javier Pitarch, médico con gran prestigio entre quienes han sido sus pacientes. Copio una opinión sobre él, leída en Internet: «Es el mejor médico que he conocido en mi vida, y he de agradecerle su profesionalidad, saber hacer y sobre todo el cariño que da a sus pacientes». En una carta al director de LAS PROVINCIAS (mayo de 2012), Francisco Javier Sotes Gil le llamaba «médico ejemplar».

Cinéfilos. Javier Pitarch es, además, un culto cinéfilo. Igual que yo, modestia aparte. Prestábamos atención a la música de 'Sónnica.'. Decía Javier: «Esto pertenece a la banda sonora de 'El Cid', compuesta por Miklós Rózsa". Luego me lucía yo: "Esta es de Alex North, corresponde a 'Cleopatra', la película de Mankiewicz». Javier compartía mi criterio. Al final estuvimos atentos a los títulos de crédito: en efecto, Gasent reconoce las aportaciones de Rózsa y North a su película.

Pospornográficas. Mañana en el IVAM, a las siete de la tarde y con entrada gratuita, la Cátedra de Estudios Artísticos nos invita a la conferencia de Sayak Valencia (Tijuana, 1980) cuyo título es llamativo: 'Interferencias transfeministas y pospornográficas a la colonialidad del ver'. Con la manía que le tengo a las palabras largas e impactantes y aquí encontramos cuatro de ellas: interferencias (14 letras), transfeministas (15), pospornográficas (16) y colonialidad (12).

Poder. La conferencia promete. El tema es aún más poderoso que su enunciado: «En la actualidad algunos de los lenguajes de la visualidad que representan la política corpo-decolonial, la disidencia sexual y el agenciamiento contemporáneos, están construidos desde las voces de sujetos sexual, racial, corporal y geográficamente periféricos (transbordermestizxs) que interpelan los binarismos: de género, sexuales, raciales y de localización (norte-sur)».

Vocablo electrizante. Si me dieran a escoger una palabra del texto anterior, me quedaría muy feliz con 'transbordermestizxs', electrizante vocablo multi-mixto con 19 letras. ¿Insuperable? No. Todo puede superarse. En este tipo de jerga reluciente el prefijo clave es 'trans'. ¡Más palabrones, que es la lucha transpolítica!

Tipos de pan. Cartel en un horno cercano a Abastos. «Cuide la salud. Tenemos pan khakhra». No conocía esa palabra de origen indio: ¡khakhra! Su rotunda sonoridad me fascina.

Baños públicos. Divertido apunte de Miguel Ángel Pastor en facebook: «¿Os habéis dado cuenta que desde que las estupideces se cuelgan en las redes sociales, las puertas de los baños públicos están más limpias?».