EL RELOJ DE QUICO CATALÁN

Quico Catalán tiene la costumbre de llevar el reloj media hora adelantado. Cuando se le pregunta no da un motivo concreto. Tics que trae la vida. Supongo que serán manías, supersticiones de alguien cuyo alivio en el cargo depende de que el balón no pegue en el poste. El fútbol es así. De esta manera, en el reloj de Quico el Levante volvió a Primera media hora antes. El mismo adelanto con el que bajó a Segunda la temporada pasada en la muñeca del máximo dirigente granota. El tiempo envuelve al club y a su presidente. La urgencia de volver a la elite se medía entre agosto y junio, el tiempo que dura la temporada. Un año más en Segunda sin cubrir el objetivo del ascenso exprés hubiera generado un exceso de dudas. Por delante quedan tres meses para curtir un proyecto de Primera y, a partir de ahí, el reloj de Catalán marcará las horas según finalicen los noventa minutos de cada partido de la que llaman la mejor liga del mundo. El pasado lunes, el Aula LAS PROVINCIAS se desarrolló bajo el epígrafe «El Levante UD, un modelo de éxito». Mientras Catalán hormigonaba su proyecto en cuatro pilares básicos, un servidor se preguntaba por el hecho de lucir en la muñeca un reloj que marca una hora que no es la hora. En el turno de preguntas, el adiós de Quico Catalán como presidente del Levante, algo que también tiene ya fecha en el tiempo y que se marca en el calendario para diciembre de 2019, fue asunto principal. Los levantinistas que tomaron el micrófono suplicaron en su gran mayoría una permanencia casi vitalicia del actual presidente en el cargo. Incluso aventuraron una próxima orfandad porque no habrá un nuevo Catalán que sustituya al actual Catalán. Incluso le dijeron que ni por un millón de euros en el Real Madrid de Florentino sería más feliz que en Orriols. Las peticiones para que la promesa del presidente de abandonar el cargo se convierta en papel mojado fueron una constante. Un baño con Catalán padre y Catalán (es) hijos como testigos. Esposa y madre incluida. El presidente del Levante firmará los fichajes para el nuevo proyecto de Primera, renovará a Muñiz, avanzará en el proyecto de la nueva ciudad deportiva en Nazaret y dará luz verde a una fase más de la remodelación del viejo estadio siempre media hora antes. Catalán sabe, como así reconoció en el Ateneo de Valencia, que no será igual de feliz en otro trabajo que como cabeza visible en el palco del Levante, aunque añadió que siempre es «saludable» dejar paso a nuevas ideas. A dos años vista del fin del mandato, el Levante sigue su camino con una situación económica envidiable y de nuevo entre los mejores. Catalán se mantiene firme en su adiós pero sólo él sabrá, media hora antes, si su decisión de cerrar el libro será definitiva o alargará el ciclo con nuevos capítulos.