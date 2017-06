'EL PROCÈS' LLEGA A LEÓN

Cuando gobernaba aquel funesto tripartito en Cataluña, donde Carod Rovira se ceñía una corona de espinas en la testuz, Maragall le reía el 'acudit' y Montilla apelaba al alicaído 'cinturón rojo', Pascual M. aseguró que en 'l'Estat' español hay varias naciones, 'tres seguras, y alguna probable'. Las seguras eran Cataluña, Galicia y País Vasco. Más o menos las mismas que le salen a Pedro Sánchez en sus cuentas.

Miguel Miura le hubiera replicado así: «¿Y un señor de La Mancha, qué es?» «Un manchego español», hubiera respondido Maragall. No estamos de acuerdo. Castilla-La Mancha pertenece a la floreciente Nación Manchega porque le sobran señas de identidad y su lengua propia es muy difícil de aprender. O recuerden a don José Bono y su peculiar y compleja fonética. Se empieza con el morteruelo manchego y se acaba fundando una Nación.

Nuestra insólita y brillante teoría política sobre el concepto de Nación se ampara en las tradiciones, el folklore y la cocina de todas las regiones de España, cuyos dirigentes y la sociedad han sido incapaces de cambiar las rutinas históricas dando así por hecho que con ello bastaba para estar orgullosos de su pueblo. En síntesis: que renunciaban a ser Nación. Un caso palmario de conformismo y dejadez.

Nosotros sabemos cuáles son las 'naciones probables' que esbozó Maragall y posteriormente el 'Cejas', un hito en la vida de Nicolás Maduro. Las 'naciones probables' son -según nuestra novísima teoría política- todas las que antaño, en los libros de texto, se denominaban regiones o provincias. A estas agregaríamos los pueblos más destacados por haber librado una batalla (Numancia); o cocinar un puchero único en el recetario, caso del cocido maragato de la comarca de La Magaratería (León).

León parte con la ventaja de poseer un idioma privativo, el 'leonés' (ZP lo habla en la intimidad) y plataformas sociales al estilo de los 'Salvem' de Valencia: la Plataforma por la Autonomía del País Leonés. Su eslogan o lema es 'León no es Castilla'. Por tanto, sería muy políticamente correcto, aunque ilegal y absurdo, convocar un referendo en el País Leonés en pro de su independencia. Otro 'procès' pero en leonés: 'procesu'.

La cicatería del Gobierno del Estado en reconocer el sinnúmero de naciones existentes -aunque deba reformar la Constitución- puede desembocar en un sangriento choque de carros tirados por yuntas de bueyes, mulas o hacas. En 1999, estando en la Seminci de Valladolid, un compañero de lechazo en un restaurante de Peñafiel observó que leía 'El Norte de Castilla'. Rojo de ira, vino y lechazo me espetó: '¡El Norte de Castilla, que ni es del Norte ni de Castilla!' Acto seguido me explicó que escribía en el 'Diario de León', la competencia, y me amargó con una arenga 'leonesista'. Estaba celoso de que la capital de Castilla y León tuviese su sede en Valladolid y no en León.

¿Ven por qué hay que constituir Naciones por todas partes? Para que vivamos en paz y felices.

¿O no tiene derecho Calahorra a ser una Nación? Fue un reino, pero transcurridos los siglos continúa huérfana de derechos 'nacionales'. En ella nacieron Quintiliano -maestro de retórica entre los romanos- y Prudencio, el mejor poeta cristiano de la antigüedad.

Otra Nación, Santo Domingo de la Calzada, patria del eremita y pastor Domingo García, santo a su debido tiempo. Al ingenio popular de los calceatenses se debe este dicho, a cuenta de uno de sus milagros: 'Santo Domingo de la Calzada, que cantó la gallina después de asada'. Al parecer, la gallina no estaba muerta.

Mítica Nación es Roncesvalles. Un desfiladero entre las montañas más altas de Navarra. Allí pereció la tropa de Carlomagno. Los montañeses de Roncesvalles la derrotaron. La gesta permanece en la memoria colectiva de los 'roncesvalleros'.

También Foyos/Foios debiera demandar su independencia. Ostenta una seña de identidad tan inusitada como su 'paella de fetge de bou', a punto de ser reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Inmaterial porque es efímera. Pervive lo que se tarda en comerla.

Julio Camba, sobre los regionalismos (hoy, nacionalismos): «El regionalismo tiene en todas partes un defecto. El de substituir con un problema casero los grandes problemas de nuestro siglo». Entonces, el XX. Hoy, el XXI.