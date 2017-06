Una previsión lógica

Asesores y juristas complacientes son un auténtico peligro cuando enredan la madeja para hacer grato su dictamen al jefe. Se ha visto estos días respecto a la citación de Rajoy en el juicio del caso Gürtel. La representación legal del presidente intentó evitar su presencia física en la Sala con una argumentación traída por los pelos orientada a lograr acogerse a la videoconferencia. Un craso error estratégico que permitía a los otros comenzar invocando «trato de favor» y «escapismo», aunque ese modo de deponer está incorporado a la práctica forense cuando concurren determinadas circunstancias. Yo sin embargo creo que a Rajoy no le convenía recurrir al plasma. Es obvio. Mejor cumplimentar el mal rato de igual manera que la inmensa mayoría de ciudadanos que son llamados a testificar en cualquier litigio. Menos leña al fuego. Asunto distinto es si su testimonio resulta o no sustancial a la causa o si la parte procesal solicitante de aquel busca otra cosa más parecida a repartir mandobles y vituperios. Desde luego no es descaminado suponer que diga lo que diga Rajoy se hará una lectura sesgada de su declaración adobándola con trazos circenses, demagógicos y electoralistas. Está en el guión. Siendo pues esa la realidad inicial del tablero en el que se ha de jugar la partida todavía sería peor su consiguiente desarrollo inmediato si hubiese prosperado la petición de rendir testimonio «a distancia» mediante el sistema citado. Es más cómoda la pantalla por supuesto pero recalar en ella hubiera traído consecuencias fatales visto como se las gastan todos cuantos ya tienen las baterías cargadas para hacer fuego a discreción en los términos más agrios que sepan y son consumados especialistas en ello. Basta comprobar la preparación que se observa estos días en los medios de costumbre amén de lo mucho que saldrá el tema con motivo del debate de la moción de censura presentada por Pablo Iglesias si es que llega a sustanciarse a tenor del escaso entusiasmo que la misma ha cosechado entre el conjunto de la izquierda. Sea como fuere queda acreditado de nuevo que en cualquier circunstancia de la vida 'dar la cara' nunca viene mal y en esta además quita munición al vocerío presto a lanzar sus diatribas. Por eso Rajoy saldrá mejor del trance acudiendo ante el tribunal que oído en pantalla aunque no sean agradables la escenografía y el paseíllo que le aguardan. Una previsión lógica si se quiere ganar el juicio de la opinión pública que no es cuestión baladí. Sorprende por tanto que Moncloa haya jugado a priori una estrategia diferente cuyo resultado fallido es que ahora también se le achacará a Rajoy que va al final porque se lo ha impuesto la Sala. En suma, lo ocurrido demuestra que siempre vale la pena coger el toro por los cuernos especialmente cuando el panorama se perfila a las claras como un plato de amarga digestión. Huelga entonces ir echándole encima mas guindas al pavo. Puro sentido común.