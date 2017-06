Los mejores entre los excelentes

La semana que viene volveremos a tener en Valencia a 18 Premios Nobel entre los más de 80 miembros de los jurados de los Premios Rey Jaime I. A los Nobel de verdad hay que sumar los Nobel empresariales que forman parte del jurado de jóvenes emprendedores. Como este suceso se ha repetido tantas veces, no le otorgamos la importancia que tiene porque se ha convertido en un acontecimiento habitual. Pero no es habitual más que en Valencia. En muy raras ocasiones se reúnen tantos científicos de primerísimo nivel de diferentes disciplinas para juzgar unos galardones que ayudan a visualizar el papel de la ciencia y el emprendimiento en España.

La composición de nuestros jurados, el destacado nivel de los ganadores de las pasadas ediciones y la calidad de sus candidatos en dura competencia por conseguir el galardón, dotan a los premios de una objetividad infrecuente y de un rigor indiscutible. Probablemente no ganen todos los que se lo merecen, pero quienes los reciben cuentan con el nivel de excelencia científica o empresarial que la Fundación busca. La tarea del jurado es difícil puesto que hay que elegir al mejor entre los excelentes.

Pocas cosas necesita la sociedad española más que el esfuerzo constante en mejorar el nivel de la ciencia, la tecnología, la innovación y la empresa, cuatro ámbitos que se complementan uno al otro y cuya integración todavía no se ha conseguido. Tampoco se ha logrado que su dimensión conjunta sea la adecuada al peso internacional de su economía ni a la importancia de su historia. Igual que se consiguió romper el techo que limitaba la excelencia internacional en el deporte, la cocina, la moda o la sanidad, se debería lograr convertir a España en una potencia creativa en ciencia, tecnología y empresa, ocupando un lugar mucho más elevado en los rankings internacionales. Ahora que Trump ha recordado el compromiso europeo de aumentar el gasto en defensa sugiero conseguir previamente el de I+D hasta situarlo en el 2% del PIB.

Afortunadamente las cosas van cambiando aunque no al ritmo que todos quisiéramos. No deberíamos haber retrocedido durante la crisis en materia de I+D+i porque después del estrés presupuestario no se regresa al punto del inicio. El daño es irreversible y las carreras profesionales de los más capaces se dirigen hacia los países que, en lugar de aflojar durante la recesión, redoblaron el esfuerzo en garantizarse un mejor horizonte a medio plazo. No confundieron lo urgente con lo importante como quizá hayamos hecho nosotros.

En junio de 1973 Arthur Kornberg, premio nobel de Fisiología en 1959 con Severo Ochoa, antiguo miembro de nuestros jurados y padre del también premio nobel de química y jurado 2017, Roger, advertía desde la revista Science de los daños permanentes de un recorte temporal: «Se han cortado los fondos para la financiación de la investigación importante en un momento en el que crecen la inflación y la tecnología avanzada: el soporte a la formación de nuestros mejores jóvenes científicos se ha eliminado. Este apoyo a la investigación y a la formación no puede regularse con precisión milimétrica. Cuando se elimina el flujo de financiación a la ciencia, el proceso se seca y no puede restablecerse en años...». Más claro agua.

El martes conoceremos los seis ganadores de los Premios Rey Jaime I 2017. A todos ellos les anticipamos la enhorabuena y a todos los candidatos les agradecemos el haberlo intentado y les invitamos a volverlo a hacer. Nada hay que nos honre más que el hecho de que deseen el premio. Y a nuestros benefactores y colaboradores que nos ayudan con la financiación les damos las gracias en nombre de la sociedad por encauzar una parte de su actividad filantrópica a través de los objetivos de nuestra Fundación.