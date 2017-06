Un genio, tú. Al experto que sugirió que el presidente Puig y el alcalde Ribó se dieran un «baño» por el Marítimo para celebrar el segundo aniversario de las elecciones municipales del 2015 hay que subirle el sueldo, ponerlo en la lista de ascensos. Menudo éxito el del miércoles, con Faustino Villora pidiéndoles que se den prisa en hacer algo, exigiéndoles que actúen con mano dura contra los okupas que se adueñan del barrio.

No hay espacio bastante para glosar lo ocurrido en el Cabanyal. Que es tan trascendental para la ciudad como cuando Miguel Ramón Izquierdo ordenó paralizar la subasta de parcelas de la urbanización del Saler. Aquello, que la exposición abierta en la Nau igual escamotea, fue un momento bisagra en nuestra historia, similar al de la riada, un día D que establece un antes y un después. Porque va y resulta que el 'Govern de La Nau' protagonizó un verdadero desembarco, con Sandra Gómez y Glòria Tello como emblemas, y todo quedó teñido de demandas de autoridad, orden y policía... frente al vigente 'modelo okupa'. En un escenario de conflicto clásico, la teórica de la izquierda no consigue avanzar, tropieza con un barrio dividido, anclado en un pasado que no se quiere modificar, víctima de recuerdos de postal, de un tiempo idílico que jamás volverá.

El histórico giro de veleta del miércoles, ese durísimo «no estáis cumpliendo» que escucharon Puig y Ribó, supone que se ha vuelto a aplicar la crítica que en su momento trabajó, perfectamente orquestada, contra la administración del PP. Habrá matices y tonalidades; pero la demagogia empleada hace unos años contra Rita Barberá se ha vuelto contra 'La Nau', con la diferencia de que por ahora exhibe mayor educación y prudencia, habiendo, como hay, muchos más elementos de queja: más abandono que en 2012, más casas ilegalmente ocupadas que entonces, más chatarrerías y marginalidad, más gente que hace fuego y vocea en las calles.

¿Se imaginan si una oposición espabilada hubiera salido de su perplejidad y les hubiera obsequiado el miércoles con una manifestación de ocho o diez mil vecinos pidiendo la prolongación de la avenida hasta el mar? ¿Se imaginan si el PP y Ciudadanos volvieran a cultivar esos 168.000 votos que tienen dos años sin riego ni abono?

Con todo, no siendo mala cosa que quienes más fomentaron las protestas ayer tomen un par de tragos de su misma medicina, no hemos de alegrarnos. Ha habido un día histórico, pero no es buena tanta y tan amarga división en torno a uno de los dos o tres grandes problemas de la ciudad. Los asuntos pendientes siguen siendo los clásicos: hay que saber si el Cabanyal joven, el barrio de los menores de cuarenta, quiere cambiar y hasta qué punto puede hacerlo. Y hay que esperar a que el rector Esteban Morcillo, verdadero mentor político e intelectual de Ayuntamiento y Generalitat, el protector moral del modelo 'okupa', celebre sus elecciones y se marche en marzo.