Qué malo es el turismo... de los otros

De repente, de golpe y porrazo, como el que una noche se acuesta socialdemócrata y a la mañana siguiente se levanta liberal, nos hemos dado cuenta de que lo del turismo empieza a ser algo insoportable, que eso de viajar tanto a todas partes y en todo momento tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes, que los lugares, tanto los más próximos como los remotos e inaccesibles, han perdido encanto, que no quedan paraísos por descubrir, que el 'low cost' será un chollo pero es una sucesión de incomodidades, que encontrarte en mitad de Bangkok, la capital de Tailandia, y comprobar que a tu alrededor están hablando castellano ha pasado de ser una sorpresa agradable (¡españoles, qué bien!, ¿de dónde sois? ¿De Granada? Qué casualidad, yo tengo una prima que está estudiando en Granada, no sé si la conoceréis) a una pesadilla (¿para esto me he venido yo hasta aquí, para estar oyendo lo de todos los días?), que encima la globalización ya ha llegado a todas partes y ahora no hay ciudades diferentes, todas se parecen, las mismas tiendas, los mismos cafés, qué aburrimiento, qué desesperación. No es sólo el abaratamiento de los viajes, es que son muchas más las personas que viajan, entre otras cosas porque a los chinos, que son más de 1.400 millones, les van bien las cosas -gracias a todo lo que les compramos los occidentales aunque sea a costa de arruinar nuestra industria- y han decidido que los que pueden (unos poquitos, doscientos o trescientos millones nada más) también van a salir a ver mundo. Pero con esto del turismo como problema pasa como con tantas otras cosas, que caemos en una flagrante contradicción. Porque el que despotrica del aluvión de turistas para ver un monumento y las colas que hay que soportar no se da cuenta de que él forma parte de ese problema, que él también es turista, también está visitando el monumento, también hace cola. Me recuerda el caso de los que piden, exigen, que en la costa no se construya más, que vamos a acabar con el atractivo de nuestras playas, que estamos destrozando el litoral, que hasta dónde vamos a llegar, y lo dicen cómodamente sentados en la terracita de su chalé, su apartamento, o su bungaló, en primera línea, con el ruido de las olas como telón de fondo. Coherencia se llama a esa manera de comportarse. El turismo puede llegar a ser un problema, claro, por supuesto, lo vimos y lo sufrimos las pasadas Fallas. Se puede morir de éxito por culpa de un exceso de visitantes, no hay más que pensar en el caso de Venecia, invadida por los extranjeros, abandonada por los venecianos. Pero la pregunta es ¿cuántos de los que critican/criticamos los excesos del turismo, de los viajes a todas partes, de la avalancha de cruceristas, de la colonización de los mochileros, estamos dispuestos a viajar menos y a quedarnos en casa? Yo ya les he contado muchas veces que me gusta más visitar países a través de los mapas pero mi caso no sirve. ¿Hay alguien más?