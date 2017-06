Intachables

Anticorrupción es una palabra demasiado recia como para ponerla en el título de cualquiera. Al común de los mortales se nos antojaba que un fiscal jefe Anticorrupción sería algo así como el extracto de las virtudes públicas, una especie de acorazado moral andante que cada mañana, antes de hacer la ronda por las cloacas del poder, se demoraba ante el espejo hasta comprobar que salía de casa en perfecto estado de revista. Vista la magnífica salud de la corrupción en nuestro país, para emprenderla a mandobles contra ella hay que ir más armado por dentro que por fuera. Si una figura necesitamos que sea especialmente escrupulosa consigo misma es el fiscal Anticorrupción, porque su escrúpulo es la garantía de que en el ejercicio de su actividad no dejará pasar ni una. No hace falta que sea pobre de solemnidad, como ha lamentado con sarcasmo la diputada Villalobos, pero hombre, un poco de moderación en lo privado sí que ayudaría. Hacen falta gentes dicharacheras como Villalobos, no para tener en cuenta sus opiniones, sino porque revelan pensamientos que el resto de los suyos comparten pero tienden a ocultar.

En este caso el pensamiento tira hacia el desdén de la ejemplaridad, hacia la apología de la relajación de costumbres, hacia la creencia de que los elegidos tienen derecho a disfrutar de privilegios negados a la gente común y corriente. Para el dirigente de elite nada hay más natural que tener una sociedad 'offshore' en Panamá con la que administrar el chalé de la sierra, y registrarla con el sello Duchesse Financial Overseas, que es un nombre de resonancias coloniales llamado a sellar operaciones de altos vuelos. Ha cambiado últimamente el estilo de reaccionar ante el descubrimiento de las pifias cometidas por alguien del bando propio. Hasta hace poco se respondía negando, o alejándose para no resultar salpicado. Ahora se quita importancia a la falta para acto seguido emprenderla contra quienes la han descubierto o se permiten censurarla. Hemos pasado de reprobar la corrupción y sus conductas afines a legitimar los comportamientos políticos indebidos. Villalobos ha llamado cotilleo a informar sobre las artimañas de un representante público para esquivar a Hacienda.

Pero las revelaciones acerca del patrimonio del fiscal Moix habían venido precedidas de un largo rosario de hechos de difícil comprensión, rematados además por explicaciones estrambóticas. Nada menos alentador para el ánimo democrático de un país que una fiscalía marcada por la sospecha. Moix acumulaba mucho plomo en las alas como para resistir una travesía oceánica de ida y vuelta a Panamá. Y sobre todo ostentando el cargo de fiscal jefe Anticorrupción, al que le viene como anillo al dedo el adjetivo «intachable». Un adjetivo castigado con el desprestigio léxico de lo antiguo, pero indispensable para poner en su sitio las cosas de la política.