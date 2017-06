CUANDO FUIMOS LAS MEJORES

Esta semana uno de mis amigos de Xàtiva compartió en Facebook la noticia de que una jugadora de Voleibol, Nela Grau, que además es una lumbrera en Biología, había estado becada en una universidad de Estados Unidos. Y más que ese hecho, cada vez menos relevante porque hay decenas de españoles de todos las disciplinas aprovechándose de la excelente organización del deporte universitario de aquel país, me llamó la atención que en Xàtiva seguía jugándose al voley.

Las nuevas generaciones no tienen ni idea de que, a finales de los ochenta, Xàtiva fue una potencia del voleibol. Su equipo femenino, el mítico Tormo Barberá, ganó tres Ligas y otras tantas Copas de la Reina con una rivalidad memorable con el Español de Barcelona. Y en la ciudad, faltaría más, aquello fue mucho más estimulante que el rancio Olímpic y sus partidos en el campo de La Murta. Esa época coincidió con unos años en los que yo salía casi todos los fines de semana por Xàtiva y me sorprendió la cantidad de chicas que te contaban que jugaban al voley. A mí no me gustaba especialmente, pero ese descubrimiento avivó mi interés, claro. Algunas, de hecho, lo hacían muy en serio, como Nieves Vila, la hermana de uno de mis mejores amigos, que acabó jugando en Teruel, en uno de los equipos punteros.

La historia de este prodigioso club 'socarrat' tuvo un poco de azar y mucho de empeño. El punto de arranque se produjo en 1976. Ese año, por casualidad, Juan Tormo y Nieves Barberá pasaron cerca del pabellón San Fernando, en Valencia, y se encontraron a un empleado de su empresa de moda infantil, Tormo Barberá, que tenía una hija que iba a jugar la final del Campeonato de España juvenil contra un equipo de Canarias. El matrimonio entró por curiosidad y vio que las rivales tenían un obsequio, así que preguntó si ellas tenían algo para corresponder. Al bizarro presente canario -tabaco para un equipo de niñas-, Juan Tormo respondió con unas mallas de naranjas valencianas.

La anécdota la recoge 'Història del voleibol a Xàtiva', el libro que Josep Lluís Fitó, uno de los buenos periodistas que hay en esta hermosísima ciudad, escribió junto a María Ángeles Vidal. Fitó me cuenta que aquella generación, con la fabulosa jugadora setabense Pilar Larriba al frente, fue ganando todos los campeonatos a medida que iban creciendo y que, un buen día, Juan Tormo y Nieves Barberá decidieron apostar fuerte por este deporte con algunos conceptos novedosos, como una operación altura por toda España para reclutar a promesas del voleibol a las que llevaban a Xàtiva.

En 1980 vieron que no podía ser que el CV Xàtiva tuviera que jugar sus partidos en Alcàsser o Alzira por no tener un pabellón. Juan Tormo habló con el Consejo Superior de Deportes, la Diputación y el Ayuntamiento para que, a tercios, costearan su nuevo feudo. Pero al cabo de un año, en vista de que solo el CSD mantenía su apoyo, el empresario decidió pagarlo con la ayuda ciudadana a través de una iniciativa que llamaron 'Un pavelló per a tots' y que permitió inaugurarlo el 6 de noviembre de 1982.

Con la flamante instalación, Tormo terminó de decidirse y aflojó la billetera para llevarse a Xàtiva a varias figuras nacionales.

La culminación de su proyecto debía ser la Copa de la Reina en el nuevo pabellón, pero el Español fue como el amigo cortarrollos y se llevó el título liderado por la peruana Cecilia del Risco. Los duelos entre las catalanas y las setabenses fueron memorables y semanas después el Tormo Barberá se desquitó, con las gradas repletas de seguidores, y se anotó el triunfo en la final de la Liga, título que revalidaría al año siguiente con un 0-3 portentoso en la cancha del Español, devolviendo la afrenta.

El Tormo Barberá llegó a ganar tres Ligas (1986, 1987 y 1990) y tres Copas de las Reina (1987, en Ontinyent, 1988 y 1989). Todo el mundo estaba entusiasmado y todas las niñas querían ser Pilar Larriba -otro día contaré su historia-, que progresó de tal forma que se convirtió en la capitana de la selección español y rondó los cien partidos internacionales.

El final fue casi tan sorprendente como el inicio. Antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1991, la federación española reclamó a la mejores jugadoras para concentrarlas y potenciar la selección nacional. Tormo Barberá se hartó y retiró el patrocinio. El club siguió con andares más sencillos, pero aún persiste y su cantera parece querer volver por sus fueros.