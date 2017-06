El cierre del Bimbi

A veces iba al Bimbi sólo para poder escribir: hoy he desayunado en el Bimbi. Lo hacía 3 ó 4 veces al año. Días festivos, sin prisas, con la ciudad fundiéndose bajo la insólita calma del vacío laboral. El Bimbi era el penúltimo bar con solera del Ensanche y el último bastión de la dinastía Barrachina. No eran las tostadas ni la tortilla lo que me empujaba hasta su barra. Al Bimbi acudía seducido por el eco de las sirenas. Como todas las fabulaciones, esta también poseía un componente absurdo. No importa. Los hombres que recorremos la ciudad en solitario acabamos inevitablemente arrasados por el delirio. Este al menos parecía real. En El Bimbi siempre había mujeres con la voz ronca, cavernosa, cazallera. Nunca era la misma. Y eso, desde luego, le confería un carácter paradójico y singular. Más que una particularidad, la mujer de voz ronca era un estereotipo. Durante meses fantaseé con la posibilidad de que hubiera una asociación cultural de mujeres con voz ronca en los alrededores del Bimbi. A tal efecto anduve días husmeando en los portales, en los bajos, en los sótanos clandestinos que daban acceso a sinuosos refugios de la guerra civil. Nada. La voz ronca era una mezcla mundana de tabaco, alcohol y rentismo. En mi mesa esquinada del Bimbi escribía la historia de esas mujeres. A la postre, esa historia era también la historia de la ciudad. Nada me seducía tanto como escuchar sus cuitas. De la anécdota al drama bastaba un simple traspié. Por supuesto, nadie reparaba en mí. Yo era el escritor fracasado y ausente que roba secretos ajenos. Al mediodía regresaba a la luminosidad etérea de mis calles. Volvía cambiado, sumido en un leve rencor de clase. En el fondo, yo quería ser una de ellas. Tener la voz ronca, merendar en el Bimbi, vivir de las rentas. Digan lo que digan, no hay una vida mejor.