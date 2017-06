EL BUENO, EL FEO Y EL BANCO

A veces te preguntas qué haría Clint y te gustaría que la vida fuera cine. Pasan cosas y te imaginas a Eastwood con un poncho, sombrero vaquero, los dientes apretados y los ojos reducidos a una fina línea que se abre cuanto apenas en una piel curtida. La música de Ennio Morricone tensa las cuerdas con las que teje la trama Sergio Leone. Huele a sudor, calor y pronto, muy pronto, olerá a pólvora y plomo. Los planos largos se suceden, cada vez más centrados en los detalles. La cara en tensión, la boca que escupe tabaco, la gota que se desliza desde la frente hasta la mejilla, la pupila que se dilata... El sol, el polvo, el cascabeleo de una serpientes, Clint, los cuatreros. Se va a liar... parda. Sabes que con él no llegó la ley, sino que llegó la Justicia y eso, aunque no sea muy fino, sabes que te va a gustar.

El jolgorio del Saloon se ha vuelto silencio. El de la barra, los parroquianos y las chicas no se atreven a mover un dedo hasta que Eastwood murmura: «Todo el que quiera seguir con vida, será mejor que se largue». Con cuidado, y sin dar la espalda a la escena, van saliendo por la doble puerta tres tipos con sombrero mejicano, algún borracho y varias muchachas, mientras un caballo atado a un poste resopla.

La respiración de Clint es tranquila y su mirada afilada espera el más mínimo movimiento. Un par de secuaces miran a su jefe, miran a Clint y empiezan a tartamudear mientras se excusan y juran que sólo estaban allí de paso, que son unos mandados, que la cosa no va con ellos. También salen corriendo y el malo sólo se ve escoltado por sus leales, con una épica que irremediablemente hace respetable el mal cuando se hace bien.

Es triste descubrir demasiado tarde que la vida va en serio, como advertía Gil de Biedma. Y es cuando te indigna ver a la cúpula de la CAM esta semana en su cutre naturaleza, seis años después de la intervención de la entidad y unas décadas más tarde de que los que se sientan hoy en el banquillo pasearan con la barbilla bien alta y toda la soberbia que puede engendrar trabajar sobre moqueta.

Clint ha hecho muchas veces de vaquero, policía, entrenador de boxeo y hasta ha sido jubilado de la Ford Motor Company, sentado en el porche de su casa en Highland Park bebiendo cervezas. Sin embargo, nunca ha hecho de juez, que yo recuerde. Por eso, después de ver al expresidente de la CAM, Modesto Crespo, defender que no tenía ni idea de banca, a dos exdirectores generales escudarse en que no les pillaran los inspectores del Banco de España y una panda de directores de Planificación, Recursos, Riesgos, Financiación y demás echarse la culpa mútuamente del fin de la fiesta, apetece que se enfrentaran a la mirada de Harry, el sucio, o el sargento de hierro. Valdría la pena incluso el Bueno, si no es posible que lo haga el Feo o, mejor, el Malo.