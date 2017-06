El teatro es otra cosa

Los viajes en el tiempo existen. No lo digo por la nueva temporada de la serie de televisión sino por otra experiencia que traslada, a quien la cultiva, a distintas épocas. Al menos, la arriba firmante lo ha vivido en muchas ocasiones. Tiene lugar en una butaca de teatro. En cualquiera, pero de forma especial en un teatro romano. En estos años he tenido ocasión de estar en dos de ellos: Sagunto y Mérida. En el primero, viendo a Juana la Loca interpretada por Concha Velasco y en el segundo, a las atenienses retratadas por Aristófanes y dirigidas por Echanove. Sentarse en un teatro romano, notando la presencia de los poderosos abajo del todo -ayuntamiento, diputación y famoseo- y al populacho arriba, en los sitios baratos, nos transporta a lo que bien pudo ser Emerita Augusta o Saguntum. Las mismas chanzas, los mismos silencios sobrecogidos, las mismas carcajadas y el mismo cielo, al aire, lleno de estrellas sobre las cabezas de unos ciudadanos que se ven reflejados en quienes llenan el escenario y viven esa mímesis como catarsis y purificación.

Sucede lo mismo en los corrales de comedias, como el de Almagro, cuyo festival recibirá el lunes en Valencia uno de los Premios Max, los 'Goya' del teatro español. Y corral de comedias es todo teatro que abre sus puertas y su telón para deleite, emoción y reflexión de los ciudadanos. El teatro es una de las actividades culturales más antiguas, consolidadas, necesarias y profundas del ser humano. Nos vincula a nuestros ancestros que jugaban con las sombras junto a la hoguera, que representaban la tragedia y la comedia de la vida humana antes de que nacieran Rómulo y Remo o que recreaban el poder y sus miserias en el siglo XVII. Son miles de años de experiencia y servicio que, ahora, en Valencia, se sienten inmersos en un limbo legal inaudito. Lo han denunciado tanto la Asociación de Empresas de Artes Escénicas del País Valenciano (Avetid) como la Federación de Espacios Teatrales Independientes de la Comunidad Valenciana (FETI). No hay licencias que regulen la actividad del pequeño teatro que es uno de los más potentes hoy en día en la Comunidad y que canaliza experiencias innovadoras, -incluidas las nacidas, cada vez con más fuerza, en las comisiones falleras-, capaces de atraer público joven que se asombra porque la magia del teatro no se puede codificar y esa presencialidad la hace insuperable. Que Valencia sea, por una noche, el ombligo del mundo teatral español es una ocasión perfecta para reivindicar una creación y una capacidad empresarial potente e imprescindible, que arriesga en cada espectáculo, como la que tenemos en esta Comunidad. Esa iniciativa no debería verse expuesta al cierre por un asunto menor, la falta de una categoría propia que diferencie esta actividad de otras como café o discoteca. El teatro es otra cosa. Es la capacidad para crear mundos y llevarnos a ellos. Es un ministerio del tiempo en cada función.