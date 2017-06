MIS QUERIDOS MÓVILES

LA VALENCIA QUE YO HE VIVIDO

Apenas me lo podía creer, pero no hace mucho me encontré fotografiado en una rueda de prensa en la que Telefónica presentaba a los valencianos un nuevo y asombroso sistema de avisos: el buscador personal. Parece que fue ayer pero ocurrió en mayo de 1971; el revolucionario sistema permitía que las personas especialmente necesarias -directivos, profesionales, cirujanos- fueran localizadas en cualquier momento, especialmente si estaban de guardia. En los primeros 70, cuando estabas en una recepción, se sabía enseguida quién era el 'hombre importante' por el buscador que solía llevar visiblemente enganchado en la cintura. Y si le sonaba, más.

Por aquellos tiempos se anunciaban inventos sorprendentes. El Ejército británico, por ejemplo, estaba probando un engorro que se prometía muy necesario: un cinturón llamado a proteger a los conductores en caso de accidente. Un día LAS PROVINCIAS mostró un nuevo capricho en las comunicaciones. No era un coche con emisora de radio, invento implantado en los sesenta en algunos taxis y en la Policía, sino un automóvil que trasladaba un teléfono portátil con persona. Un maletón que el dueño se podía llevar de paseo tras estacionar.

El primer ensayo de un teléfono en Valencia se produjo, en 1878, en la redacción de LAS PROVINCIAS. La primera línea instalada en la ciudad funcionó en 1883. Pero no está muy claro cuando comenzó a utilizarse el primer teléfono portátil en Valencia. Todo indica que fue en 1985 y que el modelo fue el primero disponible comercialmente en España, el DynaTAC 800X de Motorola, autorizado en 1983. Lo que sí puedo asegurar es que la información de la riada del Xùquer de 1982 la hizo la redacción del periódico «enteramente a mano», quiero decir con teléfonos convencionales de cabina y pesetas. Cuando el intento de golpe de estado del 23-F (1981) el periódico tenía cuatro teléfonos accesibles, uno de ellos conmutable con el despacho del director.

También puedo recordar que mi «movilización» fue en el glorioso 1992, año de bienes, modernidad y gloria sin fin. Cuando asistí a la rueda de prensa inaugural del AVE Madrid-Sevilla, y en mis viajes a la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, iba colgado del servicio Moviline y provisto de un Motorala, grande como una berenjena y pesado como un adoquín, que era la sensación del momento. Probablemente fue el modelo (el nombre tiene guasa) MicroTAC, de 1989, que llevaba una indiscreta antena desplegable y una tapadera-micrófono abatible sobre el teclado. Lucir ese aparato en aquellos fastos le daba a uno la notable dimensión de formar parte de una España potente, vigorosa y en la vanguardia del mundo.

En 1994 los teléfonos móviles pasaron de 250.000 a 400.000 en España. Al año siguiente, con la llegada del segundo operador, Airtel, el gran invento comenzó a extenderse como mancha de aceite. Hacia 1996, el periódico me hizo provisión de otro 'ladrillo' -creo recordar que era un Alcatel HC 400- dotado de un vistoso pitorro-antena pero con un gracioso diseño para poderlo agarrar con firmeza. Los Nokia, los Ericsson, docenas más comenzaron a competir mientras la melodía de Tárrega se colaba en todas las fiestas... Es ahora, tantos años después, cuando comprobamos que ya es posible hacer un repaso de nuestra trayectoria profesional y vital a través de los móviles, propios o de empresa, con los que hemos convivido. Incluso por los aparatos perdidos: porque un adorable Motorola plateado que parecía una bombonera plegable me fue arrebatado de la mano por un malvado, cuando hablaba descuidadamente, al volante, en un paso de peatones de la Castellana, en Madrid.

Tuve que buscar una vieja cabina y explica a la consellera-portavoz que el horrible insulto que de repente se había escuchado era para el ladrón, no para ella...