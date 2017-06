Soy de los pocos que aún se maneja con agenda de papel, nada de meter las citas ni los recordatorios en la del móvil, me da igual lo que me digan compañeros, familiares y amigos, incluso mi mujer, asesora principal, consejera en la sombra (y en el sol), ideóloga y estratega. Ahora llevo una libreta Thomas Mann, de la marca Mont Blanc, en la que yo mismo divido dos páginas encaradas en los siete días de la semana, con tres huecos en la de la izquierda (lunes, martes y miércoles) y otros tres en la de la derecha (jueves, viernes y sábado/domingo). Obsérvese que sábado/domingo los pongo juntos, aunque son dos días, pero es lógico, es el fin de semana y supuestamente baja la actividad profesional, por lo que necesitas menos espacio para apuntar. Pero eso, como digo, es supuestamente, porque la realidad es que poco a poco, no sé por qué, los fines de semana se han ido llenando de 'cosas', incluyendo ese genérico tan indeterminado todo tipo de encuentros, reuniones, celebraciones y asuntos personales y familiares pendientes que se van acumulando entre semana y que se dejan para esos dos días. De tal guisa que lo que en teoría está destinado para el descanso, cargar pilas, recuperar el tono vital, vaguear incluso, se ha convertido en una suerte de carrera de resistencia, un 3.000 metros obstáculos en el que cuando ya estás agotado, rendido, medio muerto, aún tienes que saltar el foso con agua que te moja las zapatillas y que te deja los pies chorreando para el resto de la prueba atlética. No sé qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho pero el caso es que el concepto fin de semana lo hemos arruinado, somos así. Hasta el punto de que mi hermana Mercedes me pasó hace poco un meme muy ilustrativo que exhibe lo que siente mucha gente: «Necesito un día entre domingo y lunes». No hay más que ver algunas caras el primer día de la semana, no son de depresión por volver a trabajar, son de agotamiento por el sábado/domingo. Así que sin prisa pero sin pausa hay que recuperar el fin de semana, sin obsesionarse pero poniéndose deberes, nada de sobrecargar la agenda, nada de cariño vamos al cumpleaños de mi excompañera del trabajo que le hace mucha ilusión que estemos, nada de tenemos que comprar unos edredones nuevos que ahora están más baratos, nada de Carlos me ha pedido que le acompañemos a ver un nuevo móvil que la pantalla del suyo está empezando a fallar... No señor. Fines de semana despejados, con tiempo para descansar, pensar, leer, dormir la siesta, disfrutar de la sobremesa, saborear un gin-tonic... Y por supuesto, por recomendación médica, nada de fútbol, que estresa un montón. Empezando por este sábado, cualquier plan mejor que un partido, que por cierto no sé si hoy hay alguno. Salvem el cap de setmana.