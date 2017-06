La esposa de Hitchcock

El regreso de 'El Ministerio del Tiempo' a TVE fue algo más que un sublime homenaje a Hitchcock, fue un inteligente ejercicio de conocimiento de la historia de España, de amor a la cultura popular y de pasión por el séptimo arte. Sin alardes, sin solemnidad. Los guionistas lograron lo difícil: articular en la trama de la ficción las referencias históricas y los guiños culturales sin traicionar el pasado, sin aburrir al espectador. No escasearon las menciones a las rubias (Grace Kelly, Kim Novak o Tippi Hedren) con las que rodó el director de 'Vértigo', ni tampoco faltó Alma Reville, que fue mucho más que la esposa del cineasta. Ella, guionista y montadora de cine, insistió para que Hitchcock introdujera música en la mítica secuencia de la ducha en 'Psicosis'. Sin su aportación, la filmografía del realizador no sería como hoy la conocemos. La historia, bien lo sabe la agente Amelia Folch, no se puede alterar, pero el presente tiene aún una deuda con las mujeres que trabajaron en la sombra.