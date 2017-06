EL DEDO ERRÁTICO

Servidor no ha estado en el Congreso,aunque sí en espacios que imitan su arquitectura, y el otro día, un día en clave de votación presupuestaria, me asombré al ver el hemiciclo la falta de 300 diputados. Cuando Tejero estaban casi todos, se ve que había elegido bien, porque si hubiera sido ahora habría más guardias civiles que diputados. Cosas hemicicleras.

No conozco el Reglamento de la Cámara pero si sé que cuando no vas a trabajar, por lo menos cuando yo era pequeño, e incluso cuando no ibas al colegio, alguien pedía permiso o escribía una nota para justificar la ausencia y , a veces, te lo descontaban del salario. ¿Lo habrán hecho? Se ve que como la cosa estaba cerrada solo había que apretar un botón.

Muchos lo apretaron y eso equivale a, como decimos, «hacer la O con un canuto». El gesto de apretar un botón es fácil, el movimiento es sencillo y yo mismo ahora con más de un dedo, por lo menos dos, estoy dándole al teclado.

No sé qué pensar por estos fallos de sus señorías, incluido el Presidente que, siendo señoría, parece más por presidir. Estoy tranquilo porque no eran los botones de un ataque nuclear. A lo mejor si yo fuera psicoanalítico de esos, desarrollaría una teoría en torno a que el dedo es la conciencia real del que aprieta y aunque ha dicho que si, en materia de concesiones económicas a determinadas minorías, en el fondo es que no quería. La mente humana es compleja y no siempre los actos físicos corresponden a la verdad emocional.

Por ejemplo leo que se ha creado un puesto municipal de unos 36.000 euromachacantes para coordinar la cuestión del anillo ciclista valenciano. Como el anillo es amplio y va a más, sospecho que este «gerente de la rueda impulsada por la mecánica físico humana», se pondrá secretaria y a alguien más. ¿Vigilará en bici? Lo mejor el Bus, sobre todo si es verdad ese mensaje que he recibido acerca de que en Madrid los transexuales viajarán de «baracalofi» (gratis) mediante un bono al efecto. Y a mí que me parece que hemos pedido un poco el Norte. Veremos.