CUALQUIER DÍA DE VERANO

Quedan pocos políticos como Joan Lerma. El expresidente de la Generalitat siempre ha hecho gala de un sentido encomiable de la institución que presidió durante doce años. Alejado de las tentaciones despilfarradoras de algunos de sus sucesores, al entonces líder del PSPV le tocó negociar el traspaso de competencias del Gobierno central a la incipiente autonomía valenciana. Quizá no siempre apretó todo lo que hubiera debido ante sus compañeros de partido -su última legislatura es la que lo hace más evidente- pero su responsabilidad y su gestión no acumularon la sucesión de causas judiciales que ha venido después. De su primera legislatura, de 1983 a 1987, cuentan una anécdota -la podríamos calificar así- del entonces joven dirigente socialista (nació en 1951). Su primera crisis de gobierno tuvo lugar en el ecuador de la legislatura. Durante todo el mes de julio, y después de dejarlo entrever en una cena con empresarios, el presidente rumió una serie de cambios que se acabaron certificando el día 25. Este diario retrató aquel movimiento en el seno del Consell con una viñeta en su primera página en la que se podían leer diversos títulos de película convenientemente tuneados con motivo de aquella crisis. La portada en cuestión causó furor. Cuentan los más veteranos del PSPV que uno de los afectados, el entonces conseller de Gobernación Felipe Guardiola, se enteró de su salida del Ejecutivo valenciano a su regreso de un viaje a Grecia. Quizá la forma de comunicar el relevo no fue la más adecuada, pero bueno. Me quedó con esa decisión en plena canícula estival, casi periodo vacacional. Y en el ecuador de la legislatura. Ignoro si Ximo Puig tiene en mente -en contra de lo que viene repitiendo cada vez que le preguntan- sortear el congreso del PSPV como buenamente pueda y aprovechar el mes de agosto para acometer una remodelación de su Ejecutivo. Sería una crisis casi a escondidas, pero valdría exactamente lo mismo que si se esperara al día después del debate de política general de septiembre. Ecuador de legislatura, nuevo impulso, renovar caras, mayor coordinación, el mestizaje... el argumentario para justificar cambios en su gabinete se escribe solo. Es cierto eso que se dice de que cambiar un Consell monocolor no es sencillo. Pero hacerlo de uno en coalición con otro partido y que recibe el apoyo parlamentario de un tercero requiere de un nivel de consenso sólo al alcance de algunos privilegiados. El caso es que quizá a Puig se le haya pasado por la cabeza cambiar su Consell. O quizá alguno de sus consellers haya percibido que puede haber llegado el final de su etapa en el Ejecutivo valenciano. Nuevo líder en el PSOE, superado el congreso del PSPV... podría ocurrir cualquier día de verano. El tiempo dirá.