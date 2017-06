Van a construir la poca costa que queda libre

La Generalitat pretende preservar los últimos trozos de costa libre con el plan Pativel, pero en los municipios donde están los últimos retazos de playa más o menos virgen no están por la labor, al menos no de forma unánime, y poco a poco se va viendo cómo maniobran quienes están interesados en urbanizar y en dejar que se urbanice, y cómo van haciéndose con los hilos de la maraña. Lo acostumbrado.

A las buenas intenciones políticas que pretenden aplicar la coherencia de proteger los pedazos de paisaje marino que quedan en estado aproximadamente natural, se oponen los férreos argumentos localistas que ansían el maná turístico que todo lo puede, los anhelos de desarrollo económico de cualquier pueblo, el fomento de esa idea de que no van a condenar al ostracismo a quienes sólo quieren hacer lo que ya hicieron antes los vecinos: construir apartamentos y bungalows cerca de la playa, colocar un aparente paseo marítimo con palmeras que deshará cada temporal y crear sugerentes espacios en los que ofertar 'auténticas' paellas valencianas. Y quién se va a oponer, si lo único que buscan es generar riqueza, crear empleo, exprimir lo que, por otra parte, se ha encumbrado desde las más altas instancias como la gran industria preferente que nos ha de salvar: el turismo.

Puede que tengan razón y que al final no haya más cera que la que arde y que el fin justifique los medios, pero no deja de sorprender que mientras se hacen esfuerzos en una determinada dirección, porque es hora de imprimir otro aire, que se note el cambio político, y además toca poner en solfa eso tan pregonado de estimular 'otro modelo económico', a la hora de la verdad pasa lo de siempre y los intereses son los consabidos, sin valer diferencias por distinta filiación política. Un determinado partido puede defender una idea gobernante colectiva, pero cuando ésta se ha de aplicar con rigor en un determinado sitio, hasta los del mismo partido de ese lugar se ponen serios y dicen que nanay. Se ve en lugares de La Safor todavía no urbanizados a tope, como Oliva, donde es fácil escuchar que no hay derecho a que les quieran cargar el mochuelo a ellos, por ser de los últimos que llegan al banquete; total no quieren más que lo mismo que los de a un lado y otro. E igual ocurre en Alcalá de Xivert o Cullera, donde están resucitando proyectos dormidos. Como el del 'Manhattan' cullerense. Da igual que en este caso se sume el riesgo de inundación, al estar junto a la desembocadura del Xúquer. Luego, cuando se repita lo que se sabe que ocurre, cuando los daños sorprendan a los neófitos compradores, se repetirá lo acostumbrado: «Esto no había pasado antes». ¿Cómo que no?, y se advirtió miles de veces que pasaría, y hubo planes para evitarlo. Pero, claro, cómo parar la avalancha, si se empeñan pese a todo. Háganse el ánimo y respiren hondo, antes o después acabarán urbanizando la costa que queda libre. Pero que no nos den tanto la murga con el buenismo teórico.