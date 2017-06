Baldoví, vots perduts

Sr. Baldoví: ¿qué fan els 4 diputats de Compromís en Madrit pels valencians? Li recorde que Pedro Quevedo, el diputat que representa a Nueva Canarias, partit nacionaliste d'esquerres, ha sorprés aplegant a un acort en el Partit Popular per a fer possible, en el seu únic vot, l'aprovació dels Presuposts.

Un acort que supon per als canaris rebre més diners per part de l'Estat i que significarà un canvi substancial en la seua relació en la Península. Ademés ha conseguit políticament el recolzament del PP per a la revisió del Estatut. Un pas més en l'autonomia canària que és lo que estan demanant sense conserguir-ho atres pobles d'Espanya.

Coneguda l'acció d'este diputat canari, me pregunte ¿qué fan al respecte els diputats de Compromís, que se consideren tan d'esquerres i tan nacionalistes i que quan estan en Madrit s'obliden de lo que Valéncia, Castelló i Alacant necessiten? ¿Qué poden dir o pensar els empresaris valencians que són els que creen treball i ocupació, quan vostés han perdut la possiblitat de conseguir inversions per al benestar de la Comunitat Valenciana?

Lo que han fet és seguir les instruccions rebudes de l'inefable Mónica Oltra, posant-se al servici de Podemos oblidant-se dels interessos valencians i prestant els seus vots a les estúpides cabrioles d'un iluminat que, alluntat de la realitat que vivim, se contenta en atacar a la dreta, al centre, a l'esquerra moderada i a tot ser vivent que no esté subjectat al de la 'coleta bolivariana'.

La realitat és que als de Compromís els problemes i els interessos dels valencians no els importa, per això mai faran una política séria que tinguen com a conseqüència el benestar dels valencians i l'aument de la seua capacitat autonòmica. Pena me donen perque vosté i els seus mai seran capaços de seguir l'eixemple canari.