El riesgo de la estulticia

Quienes sostienen que la inconsistencia política del movimiento separatista catalán juega a favor de los que queremos que España no se rompa quizás no reparan en que ese ínfimo nivel intelectual es precisamente lo que les hace más peligrosos. La estupidez es siempre dañina porque el necio no sabe evaluar con objetividad las consecuencias de sus actos.

La ignorancia de algunos representantes y seguidores del independentismo catalán supone un gran riesgo porque un bobo sectario siempre es más peligroso que alguien con un mínimo de cabeza que comprenda el callejón sin salida en el que están metiendo a Cataluña y al resto de España.

Puigdemont es una mezcla de activista cutre y matón de barrio, hijo de esos treinta años de adoctrinamiento de muchas generaciones de catalanes. El Estado español tiene mucha culpa por haber permitido que sujetos de esta calaña hayan dominado los colegios y las universidades y hayan conformado todo un imaginario popular fundamentado en una Historia falseada.

Como los independentistas están a lo suyo, es decir, entretenidos en dar un golpe de Estado a la democracia, no es raro que anuncien declaraciones unilaterales y amenacen a los funcionarios.

Estos nuevos independentistas tienen más peligro porque carecen de cabeza, aunque usan bien la propaganda. Lo malo es que la insustancialidad también habita en toda España y así parecen más de lo que son en realidad, que es algo cercano a la nada. Son tan inútiles estos independentistas que cuando llegue la frustración igual se matan entre ellos o tal vez hagan el camino inverso y acaben en la resistencia y en la algarada callejera. Ojalá no, pero ya verán como estos niñatos pasarán de las palabras bonitas a la barricada y la violencia.