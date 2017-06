Retorno a la cultura

Con la edad a mí me ha dado por despertarme pronto, y resistirme como un puerco espín a que me etiqueten. Las personas hemos sido, somos y seremos tantas cosas, y al mismo tiempo, que el título de los estudios, la profesión o lo que pensamos sobre los impuestos sirve para bien poco. Según qué horas del día uno puede sentirse un liberal inglés con tendencia a achisparse, un bien pensante socialdemócrata hipertenso, feliz de ser expropiado con el gasto público, o un férreo conservador cobijado con el principio de autoridad. Pero la cultura de verdad y en mayúscula es otra cosa. Me refiero a la cultura de los países cultos, no esa cultura de simulacro, superficial, que disfruta de las ventajas, sin rascarse el bolsillo, solo porque se agita una bandera. Hay que reivindicar la cultura sin etiquetas, la del mérito y el esfuerzo, la de los libros físicos que van más allá de las lecturas obligadas. Me fascinan todavía esos programas de libros franceses, con los colaboradores bien vestidos, expresándose con orden, sin saber estrictamente qué vota cada cual. En el pasado, la diferencia entre ser o no ilustrado quedaba asegurado por la alfabetización. Había pocas personas pero muy cultas. La alfabetización generó esa categoría del analfabeto funcional que sabía leer y escribir pero actuaba sin ilustración, sin poder acceder a la conciencia y la reflexión sobre las cosas. De forma espontánea y con nuestro concurso irresponsable, las redes sociales han generado la peor catástrofe de todas: el analfabeto mínimo que ni siquiera se ha de molestar por escribir demasiados caracteres. El analfabeto de la generación mejor formada de nuestra historia. El inculto que reivindica la ignorancia y el demérito, la torpeza, la falta de piedad, la abstención ante las emociones, las miradas esclavizadas por la pantalla, pendientes de exhibir lo que se está haciendo, y no en disfrutar de la memoria y el recuerdo. Tanta memoria digital nos atrofiará nuestra capacidad de recordar, y llegará un momento en que las fotografías, modificables, nos harán creer y recordar cosas que nunca hicimos. Puede que sea una batalla perdida, de las que emprenden personas como yo, orgullosamente cultas, y dudosamente inteligentes, pero para mí que en un tiempo se generará una categoría superior al homo sapiens, el homo privatus, sin rastro en la red, sin localización móvil, y ajeno a la exhibición de la intimidad como espectáculo. Quien piense que el problema radica en el porcentaje del IVA es que no se entera, o enterándose hace política. Si yo pudiera declararía la cultura en mayúsculas exenta de fiscalidad e implantaría una tasa que gravara las transacciones digitales. Salvo honrosas excepciones, todo tuit es, en potencia, una estupidez. Hay fervorosos escritores, con luminosas aportaciones al género que no se dan cuenta que hay lectores que con ello ya se consideran salvados de leer al autor. Les hemos dado la gragea para que no tengan ni que comprar el libro.