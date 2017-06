Protegim als fallers

El passat dimecres s'entregaren els premis que l'associació cultural Casal Bernat i Baldoví otorga a les falles que s'han caracterisat per mostrar una especial atenció ad aquells aspectes de la nostra festa que la fan única (i mereixedora de la seua consideració com a patrimoni immaterial de l'humanitat). Resulta reconfortant comprovar cóm, any darrere d'any, aumenten els participants en uns guardons que estimulen els valors que fan que les falles siguen molt més que el «menjar, beure i chalar» que es presuponen a tota manifestació festiva.

Més allà de les agres polèmiques vixcudes durant l'any, propicidades per l'actitut errada dels que, des del consistori, ostenten la responsabilitat de 'governar' el món faller, els fallers deuríem recordar est eixercici per lo bo: per haver segut l'any del reconeiximent internacional de la nostra festa. Que l'Unesco considere que les falles siguen una manifestació cultural digna de protecció no és qualsevol cosa, i hem de sentir-nos orgullosos.

Els fallers valorem en sa justa mida el treball dels artistes fallers, dels pirotècnics, dels indumentaristes, de les agrupacions musicals, dels poetes festius. Totes elles són manifestacions úniques de la nostra cultura secular que en tota seguritat s'haurien extinguit o no serien lo que són sense les falles. Pero davant d'eixa evidència devem fer-nos dos preguntes. Una: ¿els valencians en general tenen eixa mateixa valoració de les falles, o be ocorre que en grans sectors socials eixa visió és inexacta, insuficient o ve mediatisada per certs prejuïns? Dit en atres paraules: ans que queixar-nos perque les falles no són conegudes fòra de les nostres fronteres, ¿no deuríem escomençar per que foren millor conegudes dins?

El segon preguntat és més necessari encara. La realitat incontestable diu que eixes manifestacions culturals només són possibles gràcies a l'esforç humà, material i econòmic dels fallers de totes les époques. Com se digué en l'acte del dimecres, dels fallers que en el sigle XIX continuaren plantant falles a pesar dels impediments municipals; dels que en la duríssima i cruel posguerra continuaren juntant-se per a seguir plantant falla, per a criticar en clau fallera lo que no podia criticar-se en ningun atre àmbit; dels fallers que, més recentment, no es donaren de baixa en les seues comissions de tota la vida, mentres tots patíem una terrible crisis econòmica. Sent aixina, ¿la millor manera de defendre eixos valors no serà precisament protegir i promocionar la llabor dels fallers? ¿No serà posar-nos les coses fàcils, llevar-nos traves, ajudar-nos en la nostra faena, perque a fi de contes som els que fem que la festa continue viva? Estes són les coses que preocupen i que importen, i que haurien d'ocupar i preocupar als que nos governen. Aixina que parafrasejant a Reinaldo de Sousa, músic brasiler, «menos twitter e mais trabalhar».