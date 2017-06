Hay libros que se te clavan dentro. Personajes que cautivan. ¿Cómo puedes enamorarte de alguien que nunca vivió? ¿Que no existió más que en la mente de su autor? A mí me sucedió con Atticus Finch, el protagonista de 'Matar a un ruiseñor'. Atticus lo tiene todo.

Otros libros no son para mí. Por la razón que sea me resultan infumables. Durante mucho tiempo me aferré a la obligación autoimpuesta de terminar lo que empezaba a leer. Dejaba pocos libros sin acabar. Algunos de los que no he finalizado, los que más me duelen, son obras clave de la literatura universal. Más de uno, que por ilustre me niego a nombrar, se me atragantó desde el minuto cero.

Tal vez por eso un día cambié de opinión en cuanto a terminar todo lo que leía. Estaba hablando con mi profesor de inglés y él me dijo: «¿Sabes qué Esther? Algunos libros serán clásicos pero la vida es muy corta para leer algo que no te emociona». Y tenía razón. Así que me puse un límite. 40 páginas. Ni una más. Si en la página 40 el libro no me ha conquistado lo cierro y me olvido.

Hay muchas razones para leer. También para dejar de hacerlo. Lo que nos engancha o lo que nos aleja de esas líneas es, a menudo, insondable. Puede que tenga que ver con cuándo comienzas el libro (a veces simplemente no es el momento). Por otro lado hay relatos que te persiguen. Te llegan en el preciso instante en que los tienes que leer. Están ahí para aportarte algo. Algo que tú ya tienes dentro pero aún no lo sabes. Algo que tiene que aflorar. Y no lo descubres hasta que lo lees y te vibra por dentro.

Una vez oí que no hay nada que te resuene de un relato, que no existiera previamente en ti. Pero por esa misma regla de tres hay personas, novelas y circunstancias que no son para uno. Por eso cuando se te atraganta una historia, cuando las páginas pesan, cuando la parte del libro que te queda se convierte en una carga difícil de llevar, hay que soltarlo. Esa es la señal. Leer te enseña muchas cosas. También cuáles son tus límites. El mío, ahora lo sé, son 40 páginas.