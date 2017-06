No se insiste bastante, en esta sociedad dominada por los anuncios publicitarios que nos venden golosones y jacarandosos una vida laxa de roncola allá en playas maravillosas, donde todo se consigue por la cara, simplemente gracias al poder de nuestra mente o algo así, en la profunda diferencia entre la cruda realidad y nuestras aspiraciones un tanto fantasiosas.

Nos persigue la insatisfacción permanente porque aquí, sin calibrar los méritos de cada cual, todo el mundo pretende el cochazo, el chaletazo, el sueldazo, el braguetazo, el pelotazo. En general, los anhelos de buena parte de la población se sitúan en la estratosfera, y esas metas tan elevadas sólo generan frustración y resentimiento. Sin embargo, los que superamos airosos el trámite de la infancia sin la brisa eléctrica del aire acondicionado, y esto es sólo un ejemplo, asistimos a la actual evolución siempre parapetados tras el saludable escepticismo. Con el transcurrir del tiempo hemos aprendido a conformarnos con el pan nuestro de cada día, y si algún día ese pan soporta jamón pata negra, pues oye, nos llevamos una alegría. «No estáis cumpliendo», le dijeron los vecinos del Cabanyal al alcalde Ribó. Y no, no están cumpliendo ni con el monstruoso lío del Cabanyal ni en otros menesteres como los barracones escolares porque la realidad, con su farragoso muro burocrático, con sus vericuetos de competencias, con sus zancadillas de covachuela de administración pública, se encarga de sepultar los deseos buenistas y las ecológicas ilusiones de boy scout. Pedir, exigir, reclamar y patalear resulta fácil y emplear esa fanfarria luce una barbaridad, pero luego, una vez instalados en el poder, las promesas se disuelven en el cosmos de la fatigosa tralla cotidiana. Nuestros políticos no suelen cumplir, pero, ¿a quién le puede extrañar esto?