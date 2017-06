Compañeros de trobada

La crisis del PSOE ha mostrado que los partidos políticos ya no cumplen la función que solían. Que nadie se engañe. No era canalizar intereses políticos de los ciudadanos y proponer modelos de gobierno con los que sentirse representados. Eso es lo que dicen los libros y los ilusos. En realidad, los partidos políticos siempre han sido maquinarias electorales y agencias de colocación. Lo primero es lo que ha fallado en el PSOE y de ahí la crisis en la que se halla. La disfunción de un secretario general enfrentado al 'aparato', y de una militancia ciega a los intereses de los votantes que han rechazado por dos veces al candidato recién reelegido, está en ese abismo entre el partido y los ciudadanos. Sánchez no sirve para ganar elecciones, aunque también es cierto que Rajoy seguía la misma línea, fracasando incluso en más ocasiones que el líder socialista, y al final llegó al gobierno. Sin embargo, salió adelante porque fue capaz de fulminar o apartar a quienes, desde dentro, recordaban esa realidad tozuda. Aznar, entre ellos. No hubo primarias, he aquí el dato.

La segunda función, en cambio, la de colocación de amigos, vecinos y compañeros de pupitre, es universal, perenne y golosa para toda alternativa, de izquierdas, de derechas, del centro y pa' dentro. De todos. Colocar a los amigos es una tarea derivada de los apoyos recibidos. Favor con favor se paga. La diferencia está en el nivel de desfachatez y en la forma de nombrarlos. Hay quienes se lanzan a enviar embajadores por el mundo con todos los rescoldos molestos del lugar; otros prefieren llenar parlamentos, diputaciones o ministerios con amigos y conocidos e incluso los hay que optan por ser asesorado por mamá y sus compañeras de bridge.

En la Valencia del Botànic tenemos a los primos hermanos, como el PP tenía a los de apellidos compuestos; a los compañeros de pancarta que sustituyen a los de pupitre en tiempos de Aznar y a la clac, dos veces leal, que se lleva contratos, puestos de confianza y otras chuches del montón. Una de las que más me entusiasma, por su intento de pasar por moderna, es la creación de Agencias. Las Agencias son al Botánic lo que las Fundaciones eran al PP solo que tienen un marchamo de independencia y rigor que no tienen las otras. Es un espejismo, obviamente, porque no son llevadas por técnicos sino por esa curiosa especie de técnico fiel donde el sustantivo es fiel, no técnico. Los compañeros de trobada, en una palabra. El último caso es el de la bicicleta. Una Agencia para la bici. O sea una Bike Agency. Su director cobrará casi 40.000 euros al año por hacer de Grezzi y nadie nos promete que el original deje de actuar como solía. O sea, que tendremos dos por el precio. de dos. Un chollo. Si su función es potenciar y supervisar el uso de la bici, Grezzi ya esta ahora libre para iniciar ahora su plan del monopatín, el globo aerostático o del tiro y arrastre por la calle Colón.