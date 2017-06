CHOPS ESBELTS I SOLITARIS

He caminat per camins solitaris i al costat de sèquia he trobat, rialler, el chop que pareixia de llunt saludar-me movent totes les seues fulles que irisaven al besar-les el sol, content. Chop alt que te trobava per l'horta i davant de les alqueries, com la figuera o el gesmiler, com la parra o la palmera. No sé lo que ha passat, pero pocs se'n veuen. No sé si serà perque la seua ombra no la vol ningú, o és que preferixen tindre espai on posar el coche, o que el seu lloc se'l menjaren les carreteres al eixamplar-les. Mes lo ben cert és que la lluentor de les seues fulles ballarines, sempre verdes, i com no estan, pense si les vaig vore o fon un espillisme, fruit d'un somi. També les tenia pel barranc de Carraixet, on els canyars abondaven. Hui, al menys per el meu tros, quan el creue, semanalment, la figura del chop -ni blanc ni negre- es veu. ¡i ausades que els hi havia pels flancs de sèquies, sequioles, creixent com els juncs, juntets! Pense també en la casa dels yayos de la meu dòna, que tenien a la porta de casa, uns preciosos chops sempre novets; els teuladins per allí jugaven a la cuc fent pobres refilets, perque el teuladí no canta com el verderol o la cagarnera, sols és un crit, un chiulit, que no saps si el pega perque està content o perque s'esglaya per qualsevol cosa que haja vist. Pero aquella casa ya no té ni parra ni cebera ni tampoc els chops, i com ella, moltes de l'horta. El temps s'emportà els llogaters i els arbres d'ells. ¿Serà perque s'anem fent vells?. Podia ser. Est arbre no és un ciprer. Es, com he dit, més alegre. De fulles en continu moviment, com el sangoleig dels dies, el crit de la gent. ¿Serà per això per lo que els francesos te diuen "peuplier" -de peuple-, poble i gent? Ara que te recorde, chop, i no te veig, que estic baix la garrofera que té un vert com tu tens, volguera que les poques garroferes que tinc i me'n sobren se transformaren en chops també. Pero crec que pel secà d'ací dalt on la terra és d'algeps ni pots crèixer tu ni puc plantar més que lo que en ella naix espontàneament. Aixina que me conforme i pense: millor, perque manco faena tinc, de rec i de lligonet.